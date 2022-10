Utility Manager, durante l’evento annuale di Assium il punto sugli interventi per contenere i costi delle bollette

Torna l’appuntamento annuale dei professionisti iscritti ad Assium, Associazione Italiana Utility Manager. In apertura si farà il punto sulle recenti misure governative ed europee per contenere il costo delle bollette

Il 10 novembre 2022 torna, al Castello di Tolcinasco (Milano), l’evento di Assium “I superpoteri dell’Utility Manager”. Si tratta di un appuntamento annuale che coinvolge i professionisti che si occupano di utility management e curano le bollette mensili di imprese e famiglie. L’evento si svolgerà in un’ampia sala del Golf Club di Tolcinasco, che accoglierà circa 180 ospiti provenienti da tutta l’Italia.

Oltre a rappresentare un’occasione di networking e confronto tra gli addetti ai lavori, l’appuntamento del 2022 offrirà ai presenti l’opportunità unica di ascoltare gli interventi ispirazionali di Oscar di Montigny, Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum e Presidente di Flowe e Giuseppe dell’Acqua Brunone, CEO & Founder Revoluce. Inoltre si farà il punto sulle recenti misure governative ed europee per contenere il costo delle bollette con Federico Bevilacqua e Diego Pellegrino portavoce di A.R.T.E..

A tal proposito, un intervento straordinario di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha appena limitato l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica nel mercato tutelato, ma a chiedere nuovi interventi da parte del governo e dell’Europa sono questa volta le associazioni dei consumatori. In un contesto mutevole come quello venutosi a creare nell’ultimo periodo, tra Covid e crisi geopolitica, l’evento annuale di Assium non può che promuovere ogni iniziativa di sostenibilità.

Non a caso, quest’anno il focus è proprio sul comparto dell’energia e del gas, quindi sulle competenze – i superpoteri, appunto – di cui l’Utility Manager deve dotarsi per costruire relazioni di fiducia con i consumatori, siano essi imprese o famiglie. Gli interventi sono affidati a nomi di spicco del panorama manageriale italiano e internazionale: oltre al già citato Oscar di Montigny, scrittore, divulgatore e keynote speaker internazionale, ideatore dell’Economia Sferica ed esperto di Mega trends, Innovazione, Sostenibilità e Positive Impact, ci saranno Giuseppe Dell’Acqua Brunone, imprenditore, marketer, formatore del mercato energetico, Federico Bevilacqua, presidente di Assium, Diego Pellegrino, portavoce di A.R.T.E., e Davide Bussini, direttore generale di FBC Italia.