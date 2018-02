Usa, via libera bipartisan al bilancio statale: fine del secondo shutdown

Il budget, ha twittato Donald Trump, prevede un aumento di 300 miliardi di dollari per la spesa militare e per i programmi nazionali. Grazie a 240 voti favorevoli e nonostante l’opposizione di una larga parte dei democratici termina il secondo shutdown dell’era Trump

Il presidente statunitense Donald Trump ha firmato l’accordo bipartisan sul budget per gli anni fiscali 2018 e 2019, approvato nella notte americana dal Congresso. 240 voti favorevoli e 186 contrari, con gran parte dei democratici che hanno bocciato il testo, nonostante si trattasse del frutto di un accordo consensuale trovato con i repubblicani.

La mossa di The Donald arriva insieme ad un’altra misura temporanea per porre fine al secondo shutdown scattato in meno di un mese, arrivato a causa della mancanza di un accordo sul bilancio. Si tratta del secondo “blocco totale” dell’era Trump.

L’inquilino della Casa Bianca lo ha annunciato con un tweet aggiungendo: “il nostro esercito sarà forte come non lo e’ mai stato”, riferimento al fatto che il budget prevede un aumento di 300 miliardi di dollari della spesa militare e di programmi nazionali.

“Amiamo e abbiamo bisogno del nostro esercito e dobbiamo dargli tutto e di più. E’ la prima volta che succede da molto tempo. Questo significa anche occupazione, occupazione, occupazione!”, ha concluso Trump.