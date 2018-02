Usa: Trump presenta piano infrastrutture da 1.500 miliardi

Un piano per ricostruire le “fatiscenti” infrastrutture Usa con 200 miliardi di dollari di fondi federali che, secondo le stime della Casa Bianca, potrebbe generare investimenti per almeno 1500 miliardi di dollari in collaborazione con i privati e le autorità locali. Questo il caposaldo del progetto presentato oggi, 12 febbraio, da Donald Trump.

Il presidente Usa ha svelato inoltre una proposta di budget da 4.400 miliardi di dollari per il 2019, con una previsione di deficit di 984 miliardi di dollari. Tra i vari capitoli, oltre alle infrastrutture, si prevede un aumento delle spese militari di 686 miliardi di dollari per il Pentagono (+13%), 18 miliardi andranno a finanziare il muro col Messico, 23 saranno destinati alla sicurezza dei confini. Tagli invece ai programmi sociali e sanitari, tra cui Medicaid e Medicare.

“Costruiremo splendide nuove strade, ponti, autostrade e vie d’acqua in tutto il nostro Paese. E lo faremo con il cuore americano, con mani americane e con il coraggio americano”, ha affermato il presidente Usa.

This will be a big week for Infrastructure. After so stupidly spending $7 trillion in the Middle East, it is now time to start investing in OUR Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 febbraio 2018