Urban Photo Awards Trieste: i finalisti dell’edizione 2022

Sono stati annunciati i semifinalisti di URBAN Photo Awards 2022, il premio internazionale giunto alla sua XIII edizione, promosso dall’associazione culturale dotART, evento di Trieste Photo Days – Festival Internazionale della Fotografia Urbana

URBAN Photo Awards è uno degli eventi di Trieste Photo Days – Festival Internazionale della Fotografia Urbana, giunto alla IX edizione, in programma dal 28 ottobre al 6 novembre.

Prima della proclamazione finale dei vincitori, in programma sabato 29 ottobre 2022, all’Auditorium del Museo Revoltella di Trieste, durante il festival Trieste Photo Days, i fotografi selezionati dovranno superare altri due ‘turni’ (finale, shortlist dei finalisti).

La selezione riguarda una rosa di 2.800 fotografi, oltre 10.000 immagini, 400 progetti e 100 libri

La giuria è composta da grandi nomi della fotografia, come Susan Meiselas, Nino Migliori, Shobha, Alberto Prina, Gali Tibbon, Jérôme Sessini, Manfred Baumann, Sandrine Hermand-Grisel.

Erika Rubino

I lavori scelti sono visibili sul sito

Tre sono le categorie in cui si divide URBAN Photo Awards: Foto Singole, nelle quattro aree tematiche di Streets, People, Spaces, Creative, Progetti & Portfolio e URBAN Book Award, dedicato ai dummies, ovvero alle bozze di libri fotografici.

Maude Bardet (France), Untitled – URBAN Photo Awards 2022 © Maude Bardet

La sezione Foto Singole Spaces s’inserisce il premio New Buildings, promosso per il terzo anno di fila in sinergia con il magazine Matrix4Design e dedicato alla fotografia architettonica contemporanea.

Il montepremi è di € 23.000

Ed include i premi messi a disposizione dai partner di Urban Photo Awards: Fujifilm Italia, Stroppa, Vitec Imaging Group (Manfrotto e JOBY) e PhotographyCourse.net.

Il festival, ideato da dotART e Exhibit Around APS, si presenta come contenitore creativo che riunisce mostre di artisti italiani e stranieri, workshop, masterclass, incontri.

Rosetta Bonatti

Trieste Photo Days approfondisce tutte le forme di fotografia, dalla street photography alla fotografia urbana, l’architettura, lo studio del territorio e l’impegno sociale grazie anche ai progetti lanciati sulla propria piattaforma www.exhibitaround.com.

Immagine di Copertina: particolare Vladislav Vodnev (Kazakhstan), Prayer – URBAN Photo Awards 2022 ©