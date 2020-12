Università: da Cattolica un master per agenti assicurativi

Realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, il “Master Professione Agente” della Cattolica Assicurazioni dura nove mesi e punta a formare “professionisti in grado di gestire l’attività di agenzia”

Cattolica, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha lanciato un master universitario “per promuovere la crescita” dei suoi futuri agenti assicurativi. Lo annuncia la compagnia in una nota, spiegando che il percorso didattico – dal titolo “Master Professione Agente” – dura nove mesi e punta a “trasformare i giovani partecipanti in professionisti in grado di gestire l’attività di agenzia attraverso l’acquisizione e il potenziamento di specifiche abilità professionali”.

In particolare, il master si concentra sulla “trasformazione digitale e sulle molteplici competenze commerciali, gestionali e manageriali necessarie a gestire un’attività imprenditoriale”, prosegue Cattolica, aggiungendo che “particolare attenzione sarà dedicata al processo di change management conseguente al contesto emergenziale da Covid 19, che ha accelerato trend di mercato quali la digital innovation e la multicanalità e ha fatto emergere nuovi bisogni di protezione”.

Si tratta di un percorso di alta formazione che prevede l’intervento in qualità di relatori anche dei manager di Cattolica. La direzione scientifica è affidata ai professori Marco Giorgino e Giuliano Noci per il Politecnico di Milano e al dottor Marco Lamola per il gruppo assicurativo.

Nel dettaglio, il master prevede “nove momenti didattici così strutturati – prosegue la nota – un momento di apertura/Kick Off, 7 Challenge tematiche, una fase di project work e Graduation Ceremony. La conclusione del primo ciclo di studi, al quale parteciperanno 24 giovani selezionati, è prevista per luglio 2021 a cui seguiranno i project work finali prima della consegna dei diplomi programmata per novembre”.

Marco Lamola, vicedirettore generale e direttore commerciale di Cattolica, sottolinea che “il Master Professione Agente, giunto alla sua quinta edizione e oggi completamente rinnovato nel contenuto e nella partnership con una istituzione di riconosciuto valore internazionale come il Politecnico, vuole essere un punto di riferimento per la formazione delle nuove generazioni di agenti Cattolica. Grazie a un percorso di eccellenza, interamente finanziato dall’azienda, possiamo contribuire alla crescita di giovani intermediari secondo le tecniche e gli strumenti più moderni di gestione dell’agenzia e del business assicurativo”.