Unipol Gruppo: approvati i risultati consolidati del 1° semestre 2024

Risultato netto consolidato pari a 555 milioni di euro. Risultato netto consolidato con contributo BPER e BPSO a periodo omogeneo pari a 632 milioni2 (+22,2% rispetto al 30 giugno 2023). Raccolta diretta assicurativa a 8,2 miliardi di euro (+10,4% rispetto al 30 giugno 2023)

Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo S.p.A., riunitosi ieri sotto la Presidenza di Carlo Cimbri, ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2024.

Il Gruppo Unipol chiude il primo semestre 2024 con un utile netto consolidato pari a 555 milioni di euro, considerando il contributo del consolidamento con il metodo del patrimonio netto di BPER e BPSO limitatamente al primo trimestre 2024.

Il risultato a periodo omogeneo al 30 giugno 2024 del Gruppo Unipol, ovvero comprensivo del contributo delle partecipazioni in BPER e BPSO alla stessa data, ricalcolato sulla base delle informazioni finanziarie recentemente diffuse da tali società, si attesta a 632 milioni di euro. L’utile netto consolidato al 30 giugno 2023, che includeva il contributo del consolidamento con il metodo del patrimonio netto di BPER al primo semestre 2023, era stato pari a 517 milioni di euro.

Nei primi sei mesi del 2024 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 8.165 milioni di euro, in crescita, a perimetro omogeneo, del 10,4% rispetto ai 7.393 milioni di euro registrati al 30 giugno 2023.

La raccolta diretta nel comparto Danni al 30 giugno 2024, pari a 4.581 milioni di euro, ha registrato una crescita (+7,8% a perimetro omogeneo3) rispetto ai 4.248 milioni di euro del 30 giugno 2023, con positive performance in tutti gli ecosistemi in cui opera il Gruppo. A tale ammontare contribuiscono la compagnia UnipolSai, che registra premi Danni per 3.618 milioni di euro (+5,1%) e le altre principali compagnie del Gruppo. UniSalute, in particolare, ha raccolto premi per 517 milioni di euro (+27,7%), grazie anche al modello UniSalute 2.0 che ha consentito alle reti distributive agenziali e di bancassicurazione del Gruppo di proporre alla clientela retail e PMI i prodotti Salute offerti dalla compagnia; Linear ha totalizzato premi per 124 milioni di euro (+18,3%).

Il comparto Auto risulta in crescita del 10,2% rispetto all’esercizio precedente con premi pari a 2.202 milioni di euro.

Ancora sostenuta la crescita dei premi Non Auto, pari a 2.379 milioni di euro (+5,7%3 sul primo semestre 2023), risultato che ha beneficiato in particolare della spinta commerciale nel comparto Salute.

In crescita anche la raccolta del canale bancassicurativo in cui opera Arca Assicurazioni (158 milioni di euro, +18,0%).

Il combined ratio4 si attesta al 93,1%, con miglioramento diffuso su più rami, rispetto al 97,5%3 ricalcolato su basi omogenee del primo semestre 2023.

Nel semestre si è registrato un miglioramento della sinistralità legato all’effetto delle azioni messe in campo sia nel comparto Auto, tese a contenere la crescita del costo medio dei sinistri anche a seguito della revisione delle tabelle per la valutazione monetaria dei danni alle persone, sia nel comparto Non Auto, dove le azioni di riforma del portafoglio e rimodulazione tariffaria sono volte principalmente a contenere gli effetti dei cambiamenti climatici sui margini assicurativi.

Il risultato ante imposte del settore Danni è pari a 508 milioni di euro, rispetto ai 448 milioni di euro registrati nei primi sei mesi dell’esercizio 2023.

L’Ecosistema Mobility ha registrato 2.398 milioni di euro di raccolta (+9,5%) e ha rafforzato il posizionamento lungo tutto il ciclo di vita della mobilità. Si segnala in particolare il forte sviluppo registrato da UnipolMove nel segmento del telepedaggio che al 30 giugno 2024 ha superato 1,5 milioni di clienti e verso i quali sta proseguendo l’integrazione dei servizi offerti.

L’Ecosistema Welfare ha riportato una raccolta pari a 927 milioni di euro (+10,6%3), con un incremento significativo di UniSalute (517 milioni di euro, +27,7%).

Infine, con una raccolta pari a 1.257 milioni di euro, l’Ecosistema Property segna una crescita del 3,0%3.

Nel comparto Vita, il Gruppo Unipol ha realizzato una raccolta diretta pari a 3.584 milioni di euro, in crescita del 14,0% rispetto al primo semestre 2023. La produzione si è concentrata su prodotti tradizionali in una logica di ottimizzazione dei flussi netti delle gestioni separate.

In questo contesto, UnipolSai ha realizzato una raccolta diretta pari a 1.779 milioni di euro (-7,2% sul primo semestre 2023 che beneficiava di un apporto straordinario derivante da alcuni nuovi mandati su fondi pensione chiusi), mentre nel canale di bancassicurazione Arca Vita, unitamente alla controllata Arca Vita International, ha segnato una raccolta diretta pari a 1.783 milioni di euro (+48,2% rispetto ai 1.203 milioni del primo semestre 2023).

Il risultato ante imposte del settore Vita è pari a 139 milioni di euro (a fronte di 143 milioni realizzati nei primi sei mesi dell’esercizio 2023).

Settore Collegate bancarie

Il risultato ante imposte del settore Collegate bancarie del primo semestre 2024, pari a 121 milioni di euro, espone il consolidamento pro quota dei risultati consolidati di BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio al 31 marzo 2024. Sulla base delle informazioni finanziarie aggiornate al 30 giugno 2024 il contributo di BPER e BPSO al risultato del Gruppo diventa pari a 198 milioni di euro. Il risultato al primo semestre 2023, pari a 113 milioni di euro, includeva il solo contributo di BPER Banca per l’intero semestre.

Settore Holding e Altre Attività

Per quanto concerne il settore Holding e Altre Attività, prosegue il positivo contributo di Gruppo UNA, attiva nel settore alberghiero, che registra una crescita dei ricavi e un utile lordo di oltre 11 milioni di euro.

Il risultato ante imposte del settore è negativo per 12 milioni di euro (-7 milioni di euro al 30 giugno 2023), avendo assorbito, tra gli altri, i costi legati all’integrazione di Unipol Gruppo con UnipolSai.

Gestione finanziaria

La redditività lorda del portafoglio degli investimenti finanziari assicurativi del Gruppo ha ottenuto un rendimento complessivo pari al 4,0% degli asset investiti, di cui un 3,6% derivante da cedole e dividendi. Anche la redditività del primo semestre 2023 si era attestata al 4,0%, di cui 3,5% per cedole e dividendi.

Solvibilità

Per quanto concerne l’indice di solvibilità di Gruppo, al 30 giugno 2024 il rapporto tra fondi propri e capitale richiesto è pari al 221%5 rispetto al 215% del 31 dicembre 2023. L’indice di solvibilità del settore assicurativo è pari al 276%6.

Evoluzione prevedibile della gestione

L’andamento registrato nel primo semestre e le informazioni al momento disponibili consentono al Gruppo di confermare, in assenza di eventi attualmente non prevedibili legati ad un eventuale aggravarsi del contesto di riferimento, relativo in particolare ai mercati finanziari o ad eventi climatici estremi, un andamento reddituale della gestione consolidata per l’anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Strategico 2022-2024.