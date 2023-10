Unieuro acquista il 100% di Covercare e si espande nei servizi. Il titolo vola

L’Ad Nicosanti Monterastelli di Unieuro spiega che è l’operazione strategicamente e finanziariamente più importante della nostra storia e ne nasceranno interessanti sinergie.

Unieuro società quotata su Euronext STAR a Milano ha siglato un contratto per l’acquisto dell’intero capitale sociale di Covercare, società di servizi per l’elettronica, per 60 milioni di euro, oltre alla posizione finanziaria netta positiva (cassa) alla data del closing. Covercare si occupa in particolare di servizi di riparazione di telefoni cellulari, di altri dispositivi portatili e di elettrodomestici e opera nei mercati dell’installazione di climatizzatori e caldaie e nei servizi di assistenza per la casa. Il titolo in borsa è in volata stamane con un rialzo di oltre il 4% a 8,78 euro.

“Siamo entusiasti di poter annunciare l’acquisizione del Gruppo Covercare che rappresenta l’operazione strategicamente e finanziariamente più importante della nostra storia e che sancisce la ripresa del percorso di crescita esterna e di rafforzamento di Unieuro”, ha detto l’amministratore delegato di Unieuro, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, sottolineando che “si tratta di un’operazione per noi trasformativa e perfettamente coerente con l’obiettivo di espanderci nel Beyond Trade, in particolare nel settore dei servizi, cruciale per arricchire il customer journey e per incrementare la redditivita’ complessiva del gruppo”. L’accordo prevede anche la corresponsione di un importo fino a 10 milioni di euro, a titolo di earn-out, al 30 giugno 2026, a condizione del raggiungimento di uno specifico obiettivo di redditività in termini di EBITDA nell’esercizio 2025/26. Il multiplo implicito EV/EBITDA adjusted 2022 della transazione è pari a 5,6 volte, ovvero 6,4 volte tenendo conto dell’earn-out in toto.

Unieuro amplia la gamma di servizi alla clientela

L’operazione, che si concluderà nell’aprile 2024 dopo le autorizzazioni del caso, consentirà a Unieuro di estendere il presidio nella catena del valore in segmenti di mercato a maggiore redditività, in crescita e fortemente sinergici con il proprio core business, ampliando il perimetro dei servizi offerti ai clienti finali, anche in ottica di sostenibilità, dice una nota. Inoltre e’ attesa una significativa creazione di valore nel medio termine, anche per effetto delle sinergie commerciali.

I numeri di Covercare

Negli ultimi 5 anni Covercare ha realizzato una crescita dei ricavi pari a oltre il 30%, “grazie allo sviluppo del business con i clienti storici e alla progressiva estensione della propria offerta commerciale a nuove aree di attività” dice la società. A dicembre 2022 il fatturato del gruppo era di 58,7 milioni di euro, con un Ebitda di 10,8 milioni (Ebitda margin del 18,4%) e un utile netto di 6 milioni.

“Ci aspettiamo che l’alta complementarità fra i due modelli di business possa generare, nel medio termine, interessanti sinergie commerciali con l’obiettivo di rafforzare entrambe le realta’. Nei prossimi anni, con il supporto degli attuali Amministratori Delegati, ci focalizzeremo quindi sull’ulteriore sviluppo di Covercare in assoluta continuità gestionale, tanto sul fronte del business captive quanto su quello esterno, parimenti importante alla luce delle dimensioni e delle prospettive di crescita dei segmenti di mercato presidiati. Restiamo fortemente concentrati sull’esecuzione del nostro Piano Strategico e sull’impegno di creare valore a beneficio di tutti i nostri stakeholder”, ha aggiunto l’Ad.