UniCredit vince il Premio Nazionale per l’Innovazione 2023 con il progetto Data Mesh

La banca ha vinto il “Premio Nazionale per l’Innovazione Premio dei Premi 2023”, promosso dalla Fondazione Cotec, per il progetto Data Mesh, un approccio tecnico-organizzativo che adotta una logica decentralizzata per la gestione di dati analitici su larga scala

UniCredit ha ricevuto ieri il “Premio Nazionale per l’Innovazione Premio dei Premi 2023“‘”, un riconoscimento promosso dalla Fondazione per l’innovazione COTEC e giunto alla sua XIII edizione. Cos’è il premio dei premi 2023 Il riconoscimento, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Fondazione Cotec, premia annualmente i migliori progetti d’innovazione in vari settori, tra cui bancario, industriale, dei servizi, universitario, pubblica amministrazione e terziario, con l’obiettivo di promuovere la crescita della cultura dell’innovazione in Italia. Nel marzo scorso, UniCredit ha vinto il Premio ABI per l’Innovazione nei Servizi Bancari 2023 nella categoria Data Driven Banking con il servizio “Data Mesh” e nel progetto “Smart Factor – The Human Digital Factoring”. Premiato il progetto Data Mesh La giuria del Premio dei Premi ha premiato UniCredit per il progetto “Data Mesh” con questa motivazione: “Abbiamo decretato vincitore il progetto per aver implementato un approccio tecnico-organizzativo con logica decentralizzata per la gestione e l’utilizzo dei dati su larga scala. L’obiettivo del progetto è abilitare, grazie ad un approccio platform-centric, una modalità di lavoro innovativa per ottenere velocità e agilità nelle iniziative strategiche della banca in cui le informazioni giocano un ruolo fondamentale nella creazione di valore aziendale”. Data Mesh è un approccio tecnico-organizzativo che adotta una logica decentralizzata per la gestione di dati analitici su larga scala. Il suo obiettivo principale è abilitare un modo innovativo di lavorare per ottenere velocità e agilità nelle iniziative legate ai dati.