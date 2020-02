Unicredit, va a ruba il nuovo bond At1

La banca ha messo in asta un nuovo bond 2027 per 1,27 miliardi. Richieste per 9 miliardi. Tassi in calo e prezzi in giornata

Grande successo per il nuovo bond perpetuo di Unicredit. La banca guidata da Jean Pierre Mustier ha collocato un bond Additional Tier 1 con prima scadenza di rimborso a giugno 2027 per 1,25 miliardi di euro. La domanda ha sfondato quota 9 miliardi di euro, cosa che ha portato ad abbassare il rendimento offerto agli investitori a 3,875% contro il 4,625% delle indicazioni iniziali di prezzo e il 4,125% rivisto a metà mattinata. I bond saranno prezzati in giornata. Come previsto tradizionalmente per titoli di questa tipologia, l’operazione stabilisce anche un sistema temporaneo di svalutazione del bond, che scatterebbe nel caso in cui il coefficiente Cet1 di Unicredit scendesse sotto il 5,125%. Joint bookruner dell’asta sono: Bnp Paribas, Citi, Cs, Deutsche Bank, Gsi, Santander e UniCredit. Passando dall’obbligazionario all’azionario, a Piazza Affari il titolo Unicredit guadagna l’1,1% a quota 14,33 euro in scia al buon rendimento dell’intero comparto bancario. A metà giornata infatti il Ftse Italia Banche sale dell’1,4% sopra i 10mila punti.