Unicredit: nuovo bond Tier 2 in dollari

La banca ha dato mandato alle banche per il collocamento di un bond tier 2 in dollari – L’ammontare è di almeno 500 milioni – Concesso un finanziamento di 5 alla società Biotech Reithera – Titolo sugli scudi

Nuovo bond in dollari per Unicredit. La banca guidata da Jean Pierre Mustier ha dato mandato alle banche per il collocamento di un prestito obbligazionario Tier 2 in dollari. L’ammontare sarà pari ad almeno 500 milioni.

Scendendo nei dettagli la scadenza sarà di 15 anni e il bond non sarà rimborsabile per i primi 10 anni. La guidance iniziale di prezzo è di uno spread nell’area 510 punti base sopra il Treasury.

Per quanto riguarda le banche, il mandato è stato conferito a BofA, Citi, Hsbc, JpMorgan, Morgan Stanley, TD Securities e UniCredit Bank.

Quella relativa al bond è l’unica notizia odierna proveniente da Piazza Gae Aulenti. Secondo quanto comunicato da ReiThera, azienda attiva nel settore delle Biotech, la società ha ricevuto da Unicredit un finanziamento pari a 5 milioni di euro, grazie alle garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia. Le risorse serviranno per nuovi investimenti sul fronte della ricerca scientifica innovativa mirata all’individuazione di un vaccino contro il virus Covid 19.

“Questa operazione – ha dichiarato Salvatore Pisconti, responsabile per il Centro Italia di Unicredit – conferma ulteriormente la grande operatività del nostro istituto su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità. Stiamo lavorando ogni giorno con grande impegno per supportare le imprese del Paese in questa fase di emergenza. Con questo finanziamento abbiamo la possibilità di sostenere un’azienda che, grazie alla ricerca che sta conducendo, è oggi in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Ci auguriamo che gli sforzi dei suoi studiosi vadano a buon fine”.

A Piazza Affari il titolo Unicredit guadagna il 2,38% a 8,437 euro in una giornata positiva per il Ftse Mib (+1,5%) e per il comparto bancario. A metà mattinata infatti, il Ftse Italia banche sale dell’1,87% a 6.907 punti.