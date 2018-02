Unicredit, nomine: Marco Bizzozero capo del Group Wealth mamagement

Il manager riferirà al direttore generale del gruppo bancario, Gianni Franco Papa. Ha lavorato in Deutsche Bank e in Ubs.

Unicredit, è Marco Bizzozero il responsabile del Group Wealth Management, effettiva a partire dal primo marzo 2018. Bizzozero riferirà direttamente a Gianni Franco Papa, Direttore Generale di UniCredit.

“Il Group Wealth Management – spiega la nota del gruppo – ha l’obiettivo di supportare la crescita del wealth management e del private banking di UniCredit in Europa, in particolare in Italia, Germania e Austria. Il Group Wealth Management include una Product and Investment Platform di Gruppo che definisce centralmente la strategia di investimento per i clienti individuali e fornisce un’offerta ampia e distintiva di soluzioni di investimento e servizi rivolta sia alla clientela wealth che private”.

Bizzozero vanta 25 anni di esperienza internazionale nel settore finanziario in diverse organizzazioni globali specializzate nel wealth management, private equity e investment banking, quale responsabile Wealth Management EMEA (Europa, Middle-East e Africa) per Deutsche Bank e CEO di Deutsche Bank Svizzera per otto anni a partire dal 2009, mentre dal 2004 era responsabile Globale del Private Equity Investments. Precedentemente ha lavorato in Ubs e presso Lgt capital partners.