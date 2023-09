Unicredit main partner di Filarmonica della Scala anche per la stagione concertistica 2024 

Anche quest’anno Unicredit supporterà Filarmonica nell’offerta di attività e progetti volti ad avvicinare il pubblico alla musica e all’arte. Ecco le novità della nuova stagione

Anche per la stagione concertistica 2024, Unicredit sarà main partner di Filarmonica della Scala. Questa collaborazione, che si rinnova da oltre vent’anni, ha l’obiettivo di promuovere nuove e originali occasioni per avvicinare la musica a un pubblico sempre più ampio.

“Crediamo fermamente che un’istituzione finanziaria responsabile debba sostenere il tessuto culturale e sociale delle comunità in cui opera, ed è per questo che in questi anni abbiamo rafforzato il nostro impegno nel sociale e nella cultura – ha dichiarato Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit –. Essere al fianco di Filarmonica della Scala in qualità di Main Partner dal 2003 riflette il nostro impegno a contribuire alla crescita culturale verso un mondo più inclusivo e prospero per le generazioni presenti e future. Filarmonica della Scala – ha concluso – rappresenta un patrimonio di inestimabile valore e siamo lieti di continuare questa collaborazione che incarna i valori fondamentali di UniCredit”.

Filarmonica della Scala: la nuova stagione

La nuova stagione includerà una serie di iniziative benefiche e progetti educativi. Tra questi, le “Prove Aperte” che offrono al pubblico l’opportunità di assistere alle prove generali dei concerti sostenendo cause filantropiche selezionate. “Sound, Music!”, che mira a introdurre l’educazione musicale tra i giovanissimi avvicinandoli alla musica, incoraggiando al tempo stesso creatività e talento artistico. Unicredit sostiene anche la formazione di giovani musicisti attraverso il finanziamento di borse di studio, offrendo loro la possibilità di sviluppare il proprio talento. A partire dal 2024, l’istituto bancario introdurrà l’Unicredit Award, speciale riconoscimento volto a riconoscere e sostenere i talenti emergenti.

Infine, prosegue la nota, Filarmonica della Scala tornerà a incantare il pubblico milanese con il “Concerto per Milano” in Piazza Duomo, oltre a esibirsi anche in numerose tournée internazionali.