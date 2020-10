Condividi Twitter

Unicredit, l’ex ministro Padoan verso la presidenza

L’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, è in pole position nella corsa alla nuova presidenza di Unicredit – Resta da vedere come la sua nomina influirà sulle scelte del Ceo, Jean-Pierre Mustier che non ha ancora deciso se ricandidarsi per la terza volta e intanto pensa a raggruppare gli asset esteri in una subholding da quotare in Germania

Si profila un colpo di scena al vertice di Unicredit, la seconda banca italiana che oggi ha riunito il proprio Cda per esaminare i conti del trimestre e lo stato dell’arte della selezione della candidature per il rinnovo della presidenza. A sorpresa ha guadagnato terreno ed è in pole position la candidatura dell’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che all’assemblea di primavera dovrebbe diventare il nuovo presidente di Unicredit. Già Direttore generale dell’Ocse e poi ministro dell’Economia nei governi Renzi e Gentiloni e attualmente parlamentare del Pd, Padoan gode di ampio credito sia in Italia che all’estero per gli alti incarichi che ha ricoperto prima alla Banca Mondiale e poi all’Ocse. Resta da capire come inciderà la nomina di Padoan sul futuro del Ceo, Jean Pierre Mustier che è in scadenza come tutto il board e non ha ancora deciso se accettare o meno il terzo mandato. Molto dipenderà anche dall’approvazione o meno del vertice Unicredit del progetto di Mustier di scorporare gli asset esteri e di raggrupparli in un subholding da quotare alla Borsa di Francoforte, mosse che potrebbero preludere a un’aggregazione con Bnp Paribas.