Unicredit lancia bond subordinato da 1,25 miliardi di dollari

Le obbligazioni hanno scadenza a 15 anni – La domanda ha raggiunto quota 2,5 miliardi, con richieste da oltre 100 investitori istituzionali nel mondo

Unicredit ha lanciato un bond subordinato di tipologia Tier 2 destinato a investitori istituzionali. L’emissione vale in tutto un miliardo e 250 milioni di dollari. La domanda ha raggiunto quota 2,5 miliardi.

Le obbligazioni hanno scadenza a 15 anni e prevedono la possibilità di un solo richiamo anticipato da parte dell’emittente dopo il decimo anno alla pari.

I titoli pagano una cedola fissa in dollari pari al 7,296% l’anno per i primi 10 anni, in pagamento ogni sei mesi. In euro, lo spread equivale a 420 punti base sul tasso swap a 10 anni. Se non richiamate dall’emittente, la cedola sarà rideterminata in base al tasso swap in dollari a 5 anni maggiorato di uno spread pari a 491,4 punti base.

Le richieste sono arrivate da oltre 100 investitori globali: l’80% dagli Usa o dal Canada, il 7% dalla Gran Bretagna, il 3% dall’Italia e percentuali analoghe da Francia e Asia.

Gli ordini sono arrivati principalmente da fondi (94%), seguiti da assicurazioni/fondi pensione (4%) e banche/private banks (2%).