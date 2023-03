UniCredit Foundation: 500 mila euro a progetti di contrasto alla povertà educativa

Si è conclusa la prima edizione della “Call for Education – Italy Regions”, iniziativa di solidarietà promossa da UniCredit Foundation. Premiate 4 iniziative in tutta Italia

Si è conclusa la prima edizione della “Call for Education – Italy Regions”, iniziativa di solidarietà promossa da UniCredit Foundation e realizzata con il supporto di UniCredit grazie al progetto “Carta E” a sostegno di progetti di contrasto alla povertà educativa realizzati da organizzazioni non profit su tutto il territorio nazionale.

La call ha individuato progetti educativi a favore di giovani nella fascia di età 11-19 anni (scuola secondaria inferiore e superiore), con particolare focus su:

contrasto della dispersione scolastica

acquisizione di competenze adeguate al proseguimento degli studi universitari

acquisizione di competenze adeguate all’ingresso nel mondo del lavoro

Su un totale di 55 candidature sono stati premiati 4 progetti formativi con un importo complessivo di 500 mila euro.

Cos’è il progetto Carta E di UniCredit

Carta E, attivo dal 2005, è un progetto di solidarietà di UniCredit legato all’utilizzo di carte di credito “Etiche”. Questo progetto di beneficenza, interamente a carico della banca, prevede che il 2 per mille delle spese effettuate nel mese – con una delle carte di credito ‘etiche’ emesse dalla Banca – vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili.

I premiati dell’iniziativa Call for Education – Italy Regions

La “Call for Education – Italy Regions” ha coinvolto le sette Regioni commerciali di UniCredit

(Nord Ovest, Lombardia, Nord Est, Centro Nord, Centro, Sud e Sicilia) che hanno scelto i progetti formativi da premiare. Di seguito l’elenco dei vincitori:

AGS per il Territorio – Progetto “Maker Lab”

Contrasto della dispersione scolastica attraverso: potenziamento delle competenze di base, logiche e trasversali per sostenere l’autoefficacia e la motivazione di adolescenti in situazione di svantaggio; apprendimento esperienziale e percorsi di orientamento; presa in carico e accompagnamento psicologico, educativo e scolastico. Beneficiari: 360 studenti 11-16 anni Durata: 24 mesi



Progetto destinato alle classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado, per sostenere ragazzi in difficoltà, con disabilità o ad alto rischio di abbandono scolastico, attraverso: laboratorio multimediale; laboratorio per affinare soft e hard skill, per cimentarsi nella creazione di proposte progettuali in risposta a sfide lanciate da realtà imprenditoriali locali; palestra digitale di allenamento per gestire in modo efficace un colloquio di lavoro; interventi di figure di successo “ispirazionali” (start up, imprenditori, neolaureati) all’interno delle scuole. Beneficiari: 150 studenti 14-19 anni. Durata: 18 mesi



Contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa mediante l’attivazione di percorsi di apprendimento formale e non formale per l’acquisizione di soft skill e di competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro. Attività: Digital Technologie Campus; percorsi di promozione della salute; percorsi di cittadinanza attiva. Beneficiari: 300 studenti 13-16 anni. Durata: 24 mesi



Percorso di empowerment, rimotivazione e orientamento attraverso l’educazione imprenditoriale. Il fine è quello di aiutare i ragazzi che vivono in comuni isolati e ad alto tasso di spopolamento nel riconoscersi come attori di cambiamento sociale, capaci di attivarsi per la rigenerazione dei propri territori. Grazie a esperienze pratiche e interattive, gli studenti saranno coinvolti nell’individuazione di alcune delle sfide legate alle proprie comunità, sviluppando soluzioni imprenditoriali innovative. Beneficiari: 150 studenti 15-18 anni Durata: 24 mesi.

“Questa prima edizione della Call for Education – Italy Regions ha registrato grande interesse e partecipazione. L’abbandono precoce degli studi e la mancata acquisizione di competenze adeguate per il proseguimento degli studi universitari o per l’ingresso nel mondo del lavoro sono fenomeni diffusi nella maggior parte dei Paesi in cui il Gruppo opera. Ciò è dovuto a diversi fattori, ma dipende in larga misura dalle condizioni socio-economiche e culturali delle famiglie e dei territori in cui i bambini nascono e crescono. La scuola rappresenta un presidio essenziale nel contrasto alle disuguaglianze. È per questo che ci impegniamo e lavoriamo ogni giorno per affiancare i giovani nei loro percorsi di studi promuovendo occasioni di apprendimento e crescita, affinché nessuno venga lasciato indietro” ha commentato Silvia Cappellini, Direttore Generale di UniCredit Foundation.