Unicredit ed Eni, partnership in Open-es per la sostenibilità della filiera produttiva

Eni e UniCredit hanno annunciato oggi la loro partnership in Open-es, l’alleanza di sistema che unisce mondo industriale, finanziario e associativo per supportare le imprese nel percorso di sviluppo sostenibile e nel miglioramento delle proprie performance ESG. Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso verso un’alleanza di sistema, che vede il pieno coinvolgimento dell’ecosistema aziendale in linea con l’evoluzione della normativa ESG.

Cos è Open-es

Open-es è un’alleanza aperta che coinvolge il mondo imprenditoriale, finanziario e associativo nel supportare tutte le imprese nel percorso di sviluppo sostenibile attraverso una piattaforma digitale. L’iniziativa è stata lanciata da Eni nel 2021 in collaborazione con Boston Consulting Group e Google Cloud, e oggi coinvolge più di 10.000 imprese e 20 partner e grazie a un approccio inclusivo e collaborativo, costituisce una comunità virtuosa di realtà impegnate nel raggiungimento degli obiettivi ESG.

La partnership tra il settore finanziario e quello industriale creata da Open-es non solo promuove sinergie per le aziende in termini di efficienza nella condivisione delle informazioni, ma svolge anche un ruolo determinante per favorire gli investimenti e promuovere azioni concrete per la sostenibilità del sistema imprenditoriale.

Unicredit sarà partner Value-Chain Leader

UniCredit entrerà nell’alleanza come Value-Chain Leader partner e consentirà alla banca di giocare un ruolo strategico nello sviluppo sostenibile del sistema imprenditoriale italiano, con iniziative e strumenti utili a tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni.

Aderendo a Open-es, UniCredit conferma ancora una volta la propria ambizione di raggiungere gli obiettivi Net Zero entro il 2050, nonché l’impegno costante della banca nel sostenere i clienti e le comunità nel loro percorso verso una transizione giusta ed equa.

“In UniCredit vogliamo dotare i nostri clienti di informazioni, strumenti e formazione sulle innovazioni per supportarli al meglio nei loro piani di transizione climatica. La nostra partnership con Eni nell’ambito di Open-es rappresenta un ulteriore passo in questo percorso e sottolinea l’importanza della collaborazione su tutti i segmenti della value chain” ha dichiarato Fiona Melrose, Head of Group Strategy & ESG di UniCredit.

“Due anni fa abbiamo lanciato Open-es con l’obiettivo di creare un’alleanza aperta, inclusiva e cross industry per favorire lo sviluppo sostenibile di tutte le aziende con uno spirito di sistema. L’ingresso di UniCredit in questa alleanza aperta conferma che unendo gli sforzi dei grandi operatori industriali e finanziari, possiamo accelerare la transizione energetica e gli obiettivi ESG con uno spirito di sistema e coinvolgendo l’intero sistema produttivo” ha commentato Costantino Chessa, Head of Procurement di Eni.