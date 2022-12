Unicredit e SACE: finanziamento di 8 milioni a AIM per il rilancio industriale e occupazionale di Alcar

Il finanziamento supporterà gli investimenti dell’azienda del gruppo Officina Vittorio Villa che opera nel settore delle macchine agricole e avrà una durata di 8 anni. Lo scorso marzo aveva acquisito la Alcar dopo il suo fallimento.

AIM, azienda produttrice di componenti per macchine agricole e da movimento materie, ha ottenuto da Unicredit un finanziamento di 8 milioni di euro della durata di otto anni, assistito dalla Garanzia Green di SACE.

AIM, società del Gruppo OVV (Officina Vittorio Villa), utilizzerà il finanziamento concesso da UniCredit a supporto del suo piano di investimenti in base al quale lo scorso marzo aveva acquisito l’Alcar con i relativi impianti di produzione di Vaie in provincia di Torino e di Lecce al termine di una faticosa procedura stabilita dal Concordato Preventivo dopo il suo fallimento. Alla prima battuta d’asta Aim, che conta circa 200 dipendenti, aveva offerto 9,8 milioni. Aim ha presentato per i due stabilimenti di Alcar un piano che prevede 13 milioni di investimenti per il rilancio sia industriale, sia occupazionale.

Ovv è stata fondata nel 1952 a Canonica d’Adda con la guida tecnica di Dario Delfattore, per poi ampliarsi e spostarsi a Castel Rozzone. Ovv opera nel rispetto dell’ambiente, “individuando e monitorando i rischi ambientali in conformità alle Uni Iso 14.001″ dice un comunicato. “Il consumo energetico è sempre stato una priorità dell’azienda che dispone di energia da fonti rinnovabili e privilegia macchinari che, oltre alla capacita’ produttiva, garantiscono consumi contenuti”

“Il nostro progetto permette di trovare una soluzione ad una grave crisi e di non disperdere le competenze di un patrimonio della manifattura Italiana” sottolinea Manuela Delfattore, Presidente di OVV. “Intendiamo replicare il modello produttivo di OVV in AIM, portando negli stabilimenti acquisiti sostenibilità e produttività grazie allo sviluppo delle più avanzate tecnologie”.

“UniCredit ha assunto un concreto impegno nella transizione verso un’economia green e sostenibile attraverso il supporto finanziario, con partner di eccellenza come Sace, ai clienti che vogliono investire per trasformare il proprio modello produttivo – afferma Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit. Mentre Sace sottolinea che “questa operazione rientra nell’ambito della convenzione green con UniCredit, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile”