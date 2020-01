Unicredit e le opportunità di investimento nel Sud Italia

Dopo Vienna, prosegue in Germania il roadshow della banca per presentare le opportunità delle ZES del Mezzogiorno: per le aziende interessate ad investire nelle Zone Economiche Speciali importanti agevolazioni

fiscali, vantaggi finanziari e procedure amministrative e doganali semplificate.

Si chiamano ZES, zone economiche speciali, e sono quelle aree, per lo più Regioni del Sud Italia, che per attrarre maggiori investimenti stranieri godono di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza. Ad occuparsi di questa interessante opportunità di business, e soprattutto a contribuire a farla conoscere, è Unicredit, che sta andando avanti con il roadshow internazionale per incoraggiare le aziende interessate ad investire nelle ZES, dove possono beneficiare di importanti agevolazioni fiscali, vantaggi finanziari e procedure amministrative e doganali semplificate.

Dopo Vienna, è stato di recente il turno di Monaco di Baviera, in Germania: presso la sede di HVB la banca italiana ha illustrato cosa significano le ZES, istituite con decreto legge nel 2017 e individuate in Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Sardegna, Abruzzo e Molise. Sono stati 30 gli imprenditori tedeschi intervenuti all’incontro organizzato da Unicredit, tutti potenzialmente interessati ad investire nelle regioni del Mezzogiorno, a cui sono stati illustrati i vantaggi previsti dalla misura.

“Le ZES costituiscono per il Sud del Paese una importante misura di incentivazione della crescita, come già avvenuto anche in altre nazioni europee – ha commentato Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy di Unicredit – cercare di attrarre i grandi investimenti delle imprese nelle aree ZES può infatti costituire un volano per promuovere un nuovo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, a vantaggio di tutto il Paese. Unicredit mette a disposizione del territorio la rete internazionale, con banche leader in 14 mercati strategici e una importante presenza operativa in altri 18 Paesi in tutto il mondo, proprio con l’obiettivo di favorire l’afflusso di investimenti, che è oggi fondamentale per promuovere uno sviluppo duraturo e sostenibile nel tempo. Proprio per questo abbiamo anche messo a disposizione un plafond di 1 miliardo di euro a favore delle imprese che vogliono investire nelle ZES, partendo dalla Sicilia, con l’obiettivo di estendere l’iniziativa anche alle altre ZES già operative”.