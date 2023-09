UniCredit è Global Partner della 37° edizione dell’America’s Cup

La banca guidata da Andrea Orcel ha annunciato la nuova collaborazione con la più prestigiosa competizione di vela al mondo. Appuntamento a Barcellona dal 12 al 20 ottobre 2024

UniCredit ha annunciato una nuova collaborazione con America’s Cup, la più prestigiosa competizione di vela nonché il più antico trofeo sportivo del mondo.

La banca, guidata da Andrea Orcel diventerà Global Partner e Global Banking partner esclusivo della 37° edizione della celebre competizione di vela in programma nel 2024.

Appuntamento a Barcellona dal 12 al 20 ottobre 2024

La 37a America’s Cup si svolgerà a Barcellona dal 12 al 20 ottobre 2024, con una regata preliminare a Vilanova i La Geltrú, Spagna, dal 14 al 17 settembre 2023.

L’America’s Cup è la competizione sportiva internazionale più antica al mondo, iniziata nel 1851 ed è una sfida di grande resistenza fisica per i concorrenti. L’ultima edizione ha avuto 931 milioni di fan in tutto il mondo, con l’Europa che ha registrato il maggior interesse. Nel 2024, si prevede di attirare ancora più spettatori in Europa, dato che l’evento principale si svolgerà a Barcellona e quattro dei sei team rappresenteranno il continente (Svizzera, Italia, Gran Bretagna e Francia). Inoltre, quest’anno ci saranno la Coppa Giovanile e la Puig America’s Cup, con otto dei 12 team provenienti dall’Europa, rappresentando una novità nell’America’s Cup.

Partnership basata su valori condivisi

UniCredit ha stretto questa partnership per condividere l’emozione e il fascino di questa storica competizione con il pubblico globale.

L’America’s Cup ha scelto UniCredit come Global Partner e Global Banking Partner in Europa in virtù del suo forte interesse nella regione. UniCredit ha una solida presenza in 13 Paesi europei e 15 milioni di clienti globali. La banca ha recentemente registrato risultati record nel secondo trimestre e nel primo semestre del 2023, con il miglior risultato nella sua storia per entrambi i periodi e 10 trimestri consecutivi di crescita.

Questa partnership tra America’s Cup e UniCredit si basa su valori condivisi e un impegno comune per l’innovazione, la diversità e la sostenibilità.

L’accordo di sostenibilità con AC37 Event Ltd e World Sailing prevede investimenti in progetti comunitari legati alla Blue Economy di Barcellona, che promuove la salvaguardia dell’ambiente marino locale, e supporta la strategia di sostenibilità Agenda 2030 di World Sailing. Inoltre, questa edizione dell’America’s Cup presenterà una nuova imbarcazione foiling a idrogeno, sviluppata da Emirates Team New Zealand, che rappresenta un’innovazione rivoluzionaria nell’ambito delle emissioni zero, raggiungendo velocità superiori a 50 nodi.

UniCredit ha dimostrato un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, lanciando il Finanziamento Futuro Sostenibile in Italia e promuovendo iniziative educative per i giovani attraverso UniCredit Foundation. Queste iniziative includono la “Call for Education” che finanzia progetti educativi in tutta Europa e la collaborazione con Junior Achievement Europe, con un investimento di 6,5 milioni di euro in programmi educativi in dieci paesi in cui opera la banca.

Orcel, UniCredit: “orgogliosi di essere Globar Partner dell’America’s Cup”

“UniCredit è orgogliosa di essere Global Partner di una competizione con un patrimonio così ricco come l’America’s Cup. Il trofeo è il simbolo delle incredibili imprese che si possono realizzare grazie al lavoro di squadra e alla determinazione nel perseguire un obiettivo comune. Ammiriamo il lavoro di Grant e del team dell’AC per allinearsi all’Agenda 2030 di World Sailing sulla sostenibilità in quanto World Sailing Special Event. La sostenibilità ambientale e sociale sono una priorità per UniCredit e questa partnership ci aiuterà a dare un contributo significativo in entrambe le aree per tutti i nostri stakeholder” ha dichiarato Andrea Orcel, Ceo di UniCredit.

“L’America’s Cup è entusiasta di dare il benvenuto a UniCredit Group nella sua famiglia, in qualità di Global Banking Partner della 37a America’ Cup di Barcellona. I valori di integrità, responsabilità e attenzione alle persone del Gruppo UniCredit si rispecchiano in tutto ciò che ci siamo prefissati di raggiungere con la competizione. Inoltre, in linea con le azioni di UniCredit a favore della sostenibilità e con il suo obiettivo di fornire alle sue comunità le leve per il progresso, anche noi ci siamo impegnati in materia di sostenibilità con l’obiettivo di rafforzare le comunità locali di Barcellona. L’innovazione è parte integrante di ciò che serve per competere e vincere l’America’s Cup. Siamo entusiasti di lavorare con un partner che condivide molti dei nostri stessi valori e non vediamo l’ora di lavorare con Andrea e il suo team globale per portare al pubblico un viaggio straordinario nel 2024” ha commentato il Ceo di America’s Cup Events, Grant Dalton.