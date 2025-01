Unicredit e Ferrari unite nel “rosso”: accordo al via dopo l’uscita di Santander. Orcel: “Intesa? Leader in Italia, noi vogliamo sfidarli”

La partnership prende il via mentre nella Scuderia Ferrari HP arriva Hamilton. Orcel: “Vogliamo portare il meglio dell’Italia in Europa e vogliamo battere Intesa SanPaolo”

Quando il 16 marzo si terrà il prossimo appuntamento della Formula 1 a Melbourne sulle auto Ferrari si noterà la differenza: ovunque troneggerà il logo di Unicredit, accostando il rosso della scuderia del Cavallino al rosso di Piazza Gae Aulenti in base alla partnership pluriennale iniziata quest’anno. A comunicare ufficialmente l’inizio dell’accordo, già ipotizzato lo scorso settembre in vista della scadenza del contratto con Santander, sono stati stamane a Milano i ceo dei due colossi: Andrea Orcel e Benedetto Vigna.

“Cercavo un brand che unificasse il nostro gruppo e ho trovato in Ferrari un dna non dissimile dal nostro, centrato sulle persone, sulla voglia di vincere, fare il meglio, andare avanti” ha detto Orcel che, per suggellare l’intesa, ha consegnato nelle mani del collega un’azione di Unicredit. Vigna gli fa eco sottolineando la comune forza della passione.

Questa collaborazione unisce due prestigiose aziende italiane in una alleanza basata sull’innovazione e la creazione di nuovi servizi ed esperienze per i clienti di UniCredit e i tifosi della Scuderia Ferrari HP, con il motto “Legati nella passione. Uniti nell’eccellenza” (“Bound by Passion. United in Excellence”), recita un comuncato congiunto.

Appuntamento a Milano ai primi di marzo

Per celebrare la partnership, Unicredit e Scuderia Ferrari HP stanno organizzando un evento congiunto che si terrà in prossimo marzo a Milano, “che costituirà una perfetta ed emozionante piattaforma di lancio per la partnership, di cui potranno giovarsi la città e la comunità di appassionati di automobilismo”.

La partnership prende il via in concomitanza con l’arrivo nella Scuderia Ferrari HP del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che andrà a far squadra con Charles Leclerc, uno dei talenti di maggior prestigio in Formula 1, cresciuto nell’ambito della Scuderia Ferrari Driver Academy. “Insieme, questa coppia di piloti promette di offrire performance mozzafiato in pista e, con il supporto di UniCredit, saranno create opportunità uniche per connettere la squadra di Formula 1 all’audience globale, come eventi esclusivi e iniziative che evidenziano la sinergia tra questi due iconici marchi italiani” dicono i ceo. “Stiamo approntando le ultime cose, Lewis comincerà e verrà da noi settimana prossima. Siamo pronti quasi su tutto, su altro no ma lo appronteremo. I cambiamenti sono sempre belli“ ha sottolineato Vigna.

Orcel: vogliamo portare all’estero il meglio dell’Italia

Dal punto di vista finanziario la partnership è stata giudicata da entrambi un “ottimo business” che potrebbe anche accentuare ancor più l’italianità dell’istituto bancario, così bacchettato da alcune parti del governo nel momento in cui Orcel sta cercando di allargare i confini puntando su Commerzbank.

“Io sono italiano e ne sono orgoglioso. Unicredit ha 13 banche in 13 paesi e noi vogliamo portare il meglio dell’Italia all’estero. Rispondendo a una domanda circa il confronto con l’altro colosso bancario italiano, Intesa sanpaolo, Orcel ha detto: ”Siamo simili ma diversi. il nostro business è più internazionale: per accompagnare i nostri clienti all’estero non è sufficiente un ufficio di rappresentanza, occorre essere sul posto” e ha aggiunto: “Vogliamo sfidarli ogni giorno e dimostrare che riusciamo a batterli”.

“UniCredit è estremamente orgogliosa di presentare questa straordinaria iniziativa che ci lega a un marchio italiano che ha grande rispetto per la propria storia, e che al contempo guarda al futuro con una visione globale ha aggiunto Orcel. La nostra partnership pluriennale con Ferrari segna una nuova fase di collaborazione, costruendo un ponte tra il mondo della finanza e quello delle corse, basato su un impegno condiviso: dare il meglio per le persone, nel modo giusto. Lavorando insieme, forniremo soluzioni finanziarie di eccellenza che permetteranno ai nostri clienti e alle comunità a noi legate di progredire e faremo in modo di portare i tifosi Ferrari ancora più vicino al centro dell’azione.”

“Siamo entusiasti di intraprendere questa importante partnership con UniCredit, una banca che incarna lo stesso spirito di innovazione ed eccellenza che definisce il nostro marchio. Insieme con loro, celebreremo la nostra storia e continueremo a ridefinire i limiti del possibile nel mondo delle corse così come in quello della finanza” gìha detto Vigna. “Questa collaborazione rappresenta un ulteriore impegno verso i nostri clienti, i tifosi e le comunità locali, garantendo che siano al centro di ogni iniziativa. Uniti, guardiamo a un futuro ricco di passione e performance.”