Unicredit colloca un bond AT1 perpetuo da 1 miliardo di euro: cedola del 6,5% e boom di ordini

Unicredit, secondo Mf l’operazione ha visto una domanda che ha superato i 3 miliardi di euro, evidenziando l’interesse degli investitori per strumenti a lungo termine

Unicredit ha concluso con successo un’emissione di obbligazioni Additional Tier 1 (AT1) del valore di 1 miliardo di euro, come riportato da Milano Finanza. Questo nuovo bond perpetuo, che non può essere richiamato prima di giugno 2032, offre una cedola del 6,5%, fissata dopo le prime indicazioni che erano state prossime al 7%. L’operazione ha suscitato un notevole interesse da parte degli investitori, con ordini che hanno superato i 3 miliardi di euro, raggiungendo un picco di 3,75 miliardi.

L’emissione di Unicredit arriva in un contesto di mercato favorevole, con l’attesa di un possibile taglio dei tassi da parte della Bce previsto per giovedì 12 settembre. Questo scenario potrebbe rendere le obbligazioni a lungo termine, come quelle perpetue, particolarmente attraenti per gli investitori in cerca di rendimenti stabili e elevati.

I dettagli dell’emissione

Secondo quanto scrive MF, l’obbligazione è stata prezzata alla pari e l’operazione è stata coordinata globalmente da Unicredit Bank GmbH. Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Morgan Stanley, Santander e Unicredit hanno partecipato come joint bookrunner.

Cosa sono i bond AT1?

I bond Additional Tier 1 sono strumenti finanziari senza scadenza fissa e non prevedono rimborso del capitale. Offrono cedole più elevate rispetto agli strumenti obbligazionari tradizionali per compensare la mancanza di un rimborso del capitale. Tuttavia, comportano rischi maggiori, tra cui la possibilità di sospensione delle cedole e fluttuazioni di prezzo significative in risposta ai cambiamenti nei tassi di interesse.