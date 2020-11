Unicredit, cda ad alta tensione: Mustier alla resa dei conti

Cda straordinario oggi per Unicredit: sul tavolo la ricandidatura o meno a Ceo della banca di Jean-Pierre Mustier e la sua compatibilità o meno con la fusione con Mps

Ore bollenti nel grattacielo Unicredit di Piazza Gae Aulenti a Milano, dove, secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore, si tiene una riunione straordinaria del cda sul delicatissimo tema della governance. Già il fatto che la riunione si tenga di domenica è un segnale eloquente dell’importanza della posta in gioco. Si tratta di decidere se ricandidare o no nel ruolo di Ceo Jean-Pierre Mustier e se la sua eventuale riconferma sia o meno compatibile con il tema delle acquisizioni e delle fusioni bancarie e in particolare con quella del Monte dei Paschi.

Non è un mistero che, giocando di sponda con il futuro nuovo presidente di Unicredit Pier Carlo Padoan, già ministro dell’Economia nei governi Renzi e Gentiloni, e soprattutto con i fondi internazionali che sono azionisti della banca, il ministro Gualtieri vorrebbe sposare Mps con Unicredit e prepara al riguardo una dote per il matrimonio che potrebbe arrivare, tra una voce e l’altra, a circa 8 miliardi di euro.

Ma Mustier punta i piedi e non vuol saperne del Monte dei Paschi. Il Ceo punta invece a riunire in una subholding tutte le attività estere di Unicredit e magari a quotarle alla Borsa di Francoforte in vista di una eventuale futura fusione internazionale.

Il braccio di ferro di oggi può avere esiti clamorosi, che non escludono l’uscita a sorpresa di Mustier da Unicredit con effetti molto rilevanti sul titolo alla riapertura della Borsa di domani