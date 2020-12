Un corso sulla leadership: 12 grandi aziende lanciano LFactor

Un percorso formativo per formare i manager di oggi e guidarli nella gestione della leadership. Lo promuovono Tim, Eni, Fs, Banca Ifis e altri importanti gruppi

Al via LFactor, un percorso formativo sulla leadership pensato per aiutare i manager. Si tratta di un progetto collettivo, nato durante il periodo di lockdown, che coinvolge 12 grandi aziende: Aci Informatica, Agos, Banca Ifis, Cisco, Danone, Eni, Ferrovie dello Stato Italiane, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, Rds 100% Grandi Successi, Tim e Tim Brasil.

Queste realtà “si sono incontrate ed interrogate su cosa fare per formare i propri manager e guidarli nella gestione della leadership del prossimo futuro. Un futuro dove sarà fondamentale coniugare visione critica e ascolto e dove sarà necessario rispondere rapidamente all’evoluzione delle dinamiche esterne e intercettare le trasformazioni dei bisogni delle persone e del contesto socio-economico. Soprattutto in questo periodo di sofferenza e incertezza diffusa, i leader sono chiamati a dare il meglio di sé nel sostenere i loro team”, si legge in una nota congiunta.

Riflessioni che hanno portato, in concentro, alla nascita di un corso E-Learning rivolto alle aziende partner che dal 2021 verrà messo a disposizione gratuitamente a tutte le imprese interessate.

Nel dettaglio, LFactor si rivolge a tutti coloro che svolgono o sono destinati ad assumere una posizione di leadership e a gestire situazioni complesse ed è dedicato agli asset soft, ma allo stesso tempo strategici, di gestione delle persone, del tempo e delle performance. Durante le due ore di corso saranno affrontati i seguenti temi: libertà, autenticità, fiducia e performance fondamentali per rispondere al meglio alle nuove modalità di lavoro più agili e alle nuove sfide future.