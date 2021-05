Un capolavoro di Kandinsky torna sul mercato (stima 25-35 milioni di dollari) dopo cento anni

In vendita da Sotheby’s questo capolavoro di Kandinsky. Proveniente da una collezione privata, fu acquistato originariamente dal sostenitore di lunga data dell’artista Solomon R. Guggenheim per il suo omonimo Museo nel 1945

Mostre a New York, Dubai, Taipei, Hong Kong e Londra In vista dei saldi serali di arte moderna e contemporanea di Sotheby il 29 giugno

Nessun artista ha svolto un ruolo più importante nello sviluppo e nell’emergere dell’astrazione di Wassily Kandinsky. Tensions calmées, un capolavoro moderno del 1937, racchiude in sé la straordinaria visione dell’artista che continua ad avere una profonda influenza sulle generazioni di artisti che si sono succedute.

Nel 1964, Sotheby’s tenne un’asta storica di 50 dipinti di Kandinsky dal Solomon R. Guggenheim Museum di New York. Questa importante opera era tra quelle in vendita e ora sta tornando a Sotheby’s per la prima volta in oltre mezzo secolo, essendo rimasta nella stessa collezione di famiglia, invisibile al pubblico, da allora. Il dipinto sarà protagonista dei saldi serali Modern & Contemporary di Sotheby’s a Londra il 29 giugno di questa estate, quando sarà offerto con una stima di $ 25-35 milioni (£ 18-25 milioni). Tensions calmées saranno visibili su appuntamento presso le gallerie di Sotheby’s York Avenue fino al 12 maggio, prima di recarsi a Dubai, Hong Kong e Taipei per mostre pubbliche, e saranno esposte a Sotheby’s New Bond Street dal 22 al 29 giugno.

Wassily Kandinsky. Tensions calmées

Solomon R. Guggenheim, a cui un tempo apparteneva questo dipinto, era un avido ammiratore di Kandinsky, acquisendo il suo primo dipinto dall’artista nel 1929 e incontrandolo l’anno successivo al Dessau Bauhaus. Successivamente, nel corso di un’amicizia che sarebbe durata una vita, Guggenheim acquisì non meno di 150 opere dell’artista, esponendole inizialmente al Museum of Non-Objective Painting, che aprì a New York nel 1939. Proseguirono. per formare il nucleo della collezione del suo omonimo museo progettato da Frank Lloyd Wright, che condivideva la convinzione di Kandinsky nella qualità spirituale dell’arte e la cui straordinaria creazione era in parte ispirata dalle opere di Kandinsky. Puntando illustri riflettori su Kandinsky in America, fornendo allo stesso tempo i fondi necessari a Kandinsky per stabilirsi a Parigi e dare impulso alla sua carriera, Guggenheim ha anche promosso il suo amico artista con una serie di mostre in tutto il paese, inclusa la mostra commemorativa organizzata dopo la morte di Kandinsky nel 1944 in cui è stato incluso Tensions calmées.

Come padre dell’astrazione, Kandinsky ha iniziato una linea che avrebbe definito l’arte del ventesimo secolo attraverso artisti come Kazimir Malevich e Piet Mondrian, gli espressionisti astratti Jackson Pollock e Mark Rothko e Gerhard Richter.

Dipinto nel 1937, Tensions calmées illustra un capitolo importante nella storia dell’arte del XX secolo e rivela Kandinsky all’apice dei suoi poteri. L’artista aveva aperto nuove strade con una forma lirica di astrazione intrisa di musicalità, alla sua scoperta che il colore – se dissociato dalle preoccupazioni rappresentative – poteva diventare il soggetto principale di un dipinto. Nel 1933, Kandinsky si trasferì a Parigi e le complesse composizioni di astrazione che dipinse in città negli anni ’30 – Tensions calmées in primis – sono considerate il culmine dei suoi ideali artistici in cui l’arte aspira alla condizione della musica.

Prendendo spunto dalla composizione musicale, Kandinsky ha stabilito che ogni colore corrispondeva a una particolare emozione o “suono”, scrivendo in Concerning the Spiritual in Art: “Il colore è la tastiera. L’occhio è il martello. L’anima è il pianoforte, con le sue numerose corde. “L’immaginario di Tensions calmées evoca le chiavi, le note e le battute eleganti degli spartiti, mentre a destra della composizione emerge un arabesco curvo che ricorda un rotolo di violino. Eppure la musicalità del dipinto deriva dall’orchestrazione dell’artista della composizione nel suo insieme, piuttosto che dalle sue singole parti, risultando in una maestà sinfonica in cui i molti elementi visivi sono riuniti in armonia: “Presta le tue orecchie alla musica, apri gli occhi alla pittura e … smetti di pensare!” Wassily Kandinsky

Per l’asta nel 1964, il Guggenheim ha avuto grande cura nella selezione dei migliori esempi del lavoro dell’artista da una collezione che comprendeva più capolavori dei periodi chiave della carriera di Kandinsky. La vendita è stata unica in quanto offre alla maggior parte dei collezionisti la prima opportunità di acquisire un importante dipinto dell’artista – prima di questo, la stragrande maggioranza delle sue opere poteva essere vista solo nei musei in Russia, nella Städtische Galerie im Lenbachhaus a Monaco e nella collezione di la vedova dell’artista, Nina Kandinsky.