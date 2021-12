Ufficio postale, ecco il tutorial per prenotare il ticket sulla App

Poste italiane mette a disposizione sul suo canale YouTube una serie di tutorial per facilitare l’uso dei servizi digitali tramite App sullo smartphone. Ecco come fare

Meno file e prenotazioni più facili all’ufficio postale. L’appuntamento con l’ufficio postale più vicino a casa o all’ufficio si può prenotare con l’App di Poste italiane che ha messo in linea, sul canale YouTube, il video tutorial che insegna ad usarla per risparmiare tempo e fare tutto in modo più efficiente.

Quello sulle prenotazioni non è l’unico video tutorial che aiuta a districarsi tra i tanti servizi del gruppo postale. Oltre a come prenotare dal cellulare un appuntamento all’Ufficio Postale evitando i tempi di attesa, i tutorial disponibili rispondono a richieste su come fare un bonifico o una ricarica telefonica, come bloccare momentaneamente la propria carta. L’accesso ai video è rivolto agli oltre 35 milioni di clienti che si rivolgono alla rete degli uffici postali. Gli altri strumenti disponibili sono il call center e il sito Poste.it. Naturalmente ci sono anche le App, le applicazioni per Smartphone, scaricate oltre 65 milioni di volte. E ora arrivano i tutorial sul canale Youtube che spiegano a chi è interessato come utilizzare i servizi digitali di Poste Italiane.





I video tutorial, realizzati dalla redazione del TGPoste “insegnano con esempi pratici e semplici a usare le applicazioni di Poste Italiane e altri servizi digitali nella quotidianità” spiega un comunicato del gruppo postale. Accedere ai video è semplice basta andare sul canale Youtube di “Poste Italiane” e quindi scegliere la Playlist “le App di Poste Italiane”.