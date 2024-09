Ucraina e svolta Usa, Zelensky alla Casa Bianca convince Biden a fornirgli armi a lungo raggio per contrastare i russi

Il via libera di Biden all’Ucraina sulle armi a lungo raggio è una novità politica e militare di non poco conto e può condizionare gli sviluppi di questa sporca guerra

Può anche darsi che il piano per la vittoria del presidente ucraino Zelensky non abbia entusiasmato il presidente americano Joe Biden ma quel che conta sono i fatti e i fatti si sostanziano nel via libera della Casa Bianca a Kiev sull’uso delle armi a lungo raggio. Considerando che mancano solo 40 giorni alle elezioni presidenziali americane del 5 novembre, Biden s’è mosso con prudenza su questo terreno per evitare gli attacchi preventivi di Trump e di Putin, ma alla fine deve essersi convinto che l’unica possibilità per l’Ucraina di non perdere la guerra con Putin passa dalla possibilità di rispondere colpo su colpo ai russi contrastando i loro droni e i missili russi che hanno già seminato morti su morti a Kiev e dintorni. Il segnale di svolta pro-Ucraina che viene dall’America è politicamente e militarmente molto importante e avvicina gli Usa alla Ue e alla Gran Bretagna. Ma è anche un segnale inequivocabile per quei Paesi come l’Italia che a parole sostengono platealmente Zelensky (la Meloni non risparmia baci e abbracci al Presidente ucraino) ma poi non riescono a superare il populismo filo-russo di Salvini e Conte e si tirano indietro di fronte alla richiesta ucraina di poter usare le armi occidentali a lungo raggio per colpire gli obiettivi militari russi. Grazie Zelensky ma grazie anche a Biden.