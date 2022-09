Ucraina al contrattacco: caccia i russi e libera Kupiansk e Izyum. Zelensky: “Riconquistati 2 mila Kmq”

Nelle ultime ore gli ucraini hanno liberato due città fondamentali mettendo in fuga l’esercito russo ch vede svanire sempre di più il sogno di conquistare il Donbass

Ucraina in piena riscossa sul piano militare, dove la Russia sta incassando sconfitte dopo sconfitte e vede compromesso il sogno di conquistare tutto il Donbass. Il capovolgimento degli equilibri militari a favore dell’Ucraina è il frutto degli aiuti che l’Occidente ha messo a disposizione di Kiev, che con i droni, i satelliti, gli aerei spia, e le nuove armi e l’intellgenza strategica del generale Oleksandr Sirsky, comandante delle forze di terra ucraine, sta recuperando terreno giorno dopo giorno. Nel conflitto tra Russia e Ucraina che dura ormai dal 24 febbraio scorso, la novità più importante e in parte inattesa delle ultime ore è la liberazione in un sol giorno da parte delle truppe di Kiev della città Kupiansk, che era stata conquistata e martoriata dai russi subito dopo l’invasione, e di quella di Izyum.

LA LIBERAZIONE UCRAINA DI KUPIANSK E’ UN COLPO MORTALE PER MOSCA

“La liberazione di Kupiansk – segnala in particolare l’intelligence britannica – è un duro colpo per Mosca perchè la città ucraina si trova lungo i percorsi di rifornimento della linea del fronte del Donbass“. Kupiansk è l’unico snodo ferroviario nell’Est ucraino occupato dai russi: perdere quello significa che Mosca non potrà più trasportare sulle ferrovie i rifornimenti pesanti, a partire dai carri armati e dalle munizioni. Uno smacco decisivo per i russi mentre Kiev punta ora a riconquistare tutto il Donbass per potersi sedere al tavolo delle trattative di pace da posizioni di forza.

I russi minimizzano e sostengono che il loro ritiro da Kupiansk serve a riorganizzare meglio le truppe per riprendere l’offensiva nel Donbass ma la realtà dice altro.

PER I RUSSI LA CONQUISTA DEL DONBASS DIVENTA UNA CHIMERA

“Dall’inizio del mese – afferma con legittima soddisfazione il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – abbiamo riconquistato 2 mila Km quadrati di territorio, liberandolo dalle forze russe”. E’ un passo avanti che dà fiducia a Kiev anche se la guerra non è finita ma da ieri la conquista di tutto il Donbass diventa per i russi una chimera mentre gli ucraini cominciano a sperare davvero nella piena liberazione del loro martoriato Paese.