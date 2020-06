Ubi Banca avvia attività di market making sui titoli di Stato italiani

Ubi Banca lancia l’attività di market making su titoli di Stato italiani – Una mossa strategica per rafforzare la competitività della Banca sui mercati nazionali e internazionali

UBI Banca rafforza la propria presenza sui mercati finanziari. L’istituto di credito avvia l’attività di market making sul mercato MTS cash Italia. In questo modo, il Gruppo bancario rafforza la propria posizione sul mercato obbligazionario, ampliando la gamma di servizi finanziari offerti alla propria clientela, all’interno della direzione Corporate & Investment Banking – Global Markets.

L’obiettivo dell’istituto di credito è non solo di ampliare la gamma dei prodotti offerti, ma anche, in futuro, di sviluppare ulteriori prodotti per gli emittenti Corporate e Financial domestici, oltre che Sovereign e Supranational.

La nuova attività rientra tra quelle di sviluppo dell’area di Investment Banking e punta ad alzare il livello di servizio rivolto alla platea della clientela Financial Institutions, sia nazionale che internazionale, a completamento della filiera del mercato primario secondario.

Inoltre, l’attività di market making potrà contare su una nuova piattaforma tecnologica, affidata ad un team dedicato di 8 risorse, tra sales e traders, di elevata professionalità e con una esperienza nella gestione del “rischio Italia”, con un network ampio e diversificato per segmento di clientela, in particolare di Banche, Assicurazioni e Fondi.

La divisione Corporate & Investment Banking di UBI Banca è un punto di riferimento esclusivo per le circa 8mila imprese Mid Corporate e per i 700 gruppi Large Corporate clienti della banca per i prodotti e servizi di Investment Banking. Attualmente la divisione CIB conta all’incirca 250 professionisti.

Marco Mandelli, Responsabile della divisione Corporate & Investment Banking di UBI Banca, ha sottolineato come “con lo sviluppo di servizi di Investment Banking, UBI Banca migliora la piattaforma di accesso al mercato dei capitali consentendo alla propria clientela di avere a disposizione strumenti finanziari sempre più diversificati”.

Mandelli ha aggiunto anche che questa nuova iniziativa strategica consente alla Banca di avere “un posizionamento sempre più competitivo sul mercato domestico e internazionale”.