Ubi Banca: a Pavia un Mba per formare i manager del futuro

Presentato l’Executive MBA Ticinensis, master in business administration – A guidare iter di formazione saranno soprattutto i temi che ruotano attorno alla “Digital Transformation” – Il ruolo della banca soprattutto nel premiare i più meritevoli con borse di studio ed esperienze all’estero.

Formare professionisti in grado di guidare i cambiamenti economici e sociali e fornire loro gli strumenti per muoversi in contesti in rapidissima evoluzione, comprendendo e anticipando i trend in corso dettati dall’innovazione tecnologica. Sono gli obiettivi dell’Executive MBA Ticinensis, il master in business administration presentato oggi dalla Fondazione Alma Mater Ticinensis e da UBI Banca, patrocinato dall’Università di Pavia. Il percorso di studi, che prevede 25 workshop nell’arco di 18 mesi, è indirizzato a manager e professionisti con una carriera professionale avviata che abbiano almeno una laurea triennale e cinque anni di esperienza lavorativa.

A guidare iter di formazione saranno soprattutto i temi che ruotano attorno alla “Digital Transformation”. Le nuove tecnologie, come blockchain e intelligenza artificiale, o le nuove forme di relazione, come la circular e la sharing economy rappresentano sfide e opportunità che crescono al pari dei rischi associati al mancato sviluppo di determinate competenze.

I docenti, provenienti da università italiane e straniere, saranno affiancati da top manager di multinazionali e da esponenti di spicco dell’ecosistema start-up. Il corso di studi si focalizza su una didattica innovativa con l’impiego di una piattaforma tecnologica multicanale di collaborative e distance learning, in collaborazione con WeSchool. La piattaforma potrà usufruire anche di alcune funzionalità legate all’intelligenza artificiale di IBM Watson. Per migliorare il corso di apprendimento degli studenti e la relazione con i docenti, la AI di IBM aumenterà la personalizzazione dell’esperienza individuale con interazioni in linguaggio naturale. Il percorso prevede esperienze dirette all’interno delle aziende sia in Italia che all’estero.

Grazie al sostegno di UBI Banca, ai corsisti più meritevoli saranno garantite delle borse di studio che consentiranno agli studenti di fare anche esperienze all’estero.

“La Fondazione Alma Mater Ticinensis e, alle sue spalle, l’Ateneo pavese, collaborano con UBI Banca a questa impresa che vuole lasciare il segno – ha dichiarato Fabio Rugge, Presidente della Fondazione Alma Mater Ticinensis e Rettore dell’Università di Pavia -. Non un altro executive MBA, ma un executive MBA di nuova generazione. Intervengono nuovi contenuti: non l’amministrazione del business, ma la produzione del suo cambiamento. Interviene una nuova didattica: le “classi alla rovescia” che intensificano l’esperienza di apprendimento e la adattano a tutta la tecnologia necessaria per renderlo più efficace. Grazie a UBI Banca e al suo management, che hanno intravisto e sostenuto la novità di questo prodotto. L’Università di Pavia è orgogliosa di questa partnership”.

“Le banche – ha spiegato Victor Massiah, Consigliere Delegato di UBI Banca – oggi sono alla ricerca di professionalità che vanno al di là dello stretto ambito del credito, competendo anche con le grandi società della tecnologia, sia per quanto concerne i neo laureati sia per i professionisti già esperti. Per questo motivo UBI Banca ha avviato, negli ultimi anni, partnership con atenei e business school per ingaggiare ed entrare in contatto il prima possibile con le risorse di cui necessita. Stiamo investendo in nuove figure professionali con l’obiettivo di cogliere l’innovazione dal suo nascere nelle realtà più dinamiche, svilupparla e gestirla in modo flessibile. E’ una visione che condividiamo con l’Executive MBA Ticinensis e per questo motivo abbiamo deciso di sostenere quello che riteniamo un percorso di formazione di eccellenza”.

Le iscrizioni al corso saranno chiuse il prossimo 14 ottobre mentre le lezioni per i corsisti selezionati inizieranno il 16 novembre 2018. Nel corso della presentazione sono intervenuti anche i componenti dell’Advisory Board EMBA Ticinensis: Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato Accenture ICEG/Italia, David Casalini, CEO Startupitalia!, Alessandro La Volpe, Vice presidente IBM Italia, Elvio Sonnino, Vice Direttore Generale Vicario e Chief Operating Officer UBI Banca e Tiziano Tassi, CEO Caffeina.