Truth, il social network di Donald Trump diventa realtà: è scaricabile dall’App Store di Apple

Il social network è disponibile sull’App Store di Apple e mira a diventare il punto di riferimento della destra conservatrice

Molto più simile a Twitter che a Facebook e, nelle intenzioni, un’arma da utilizzare in vista delle elezioni di MidTerm e delle Presidenziali del 2024. Dalla mezzanotte di domenica, Truth, il nuovo social network di Donald Trump è scaricabile dall’App Store di Apple. Per il momento la piattaforma è disponibile solo negli Stati Uniti. L’operatività completa è prevista per fine marzo.

L’annuncio è stato dato da Devin Nunes, ex deputato Republlicano e amministratore della Trump Media and Technology Group, la start-up creata dall’ex presidente che gestisce Truth.

Dopo il bando da Facebook Twitter e Youtube stabilito all’indomani dell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, Donald Trump torna a comunicare “direttamente” con i propri sostenitori, senza intermediazioni, come accadeva ai tempi in cui era alla Casa Bianca. E lo fa su un social che fungerà da megafono dove è lui stesso a stabilire le regole e dove potrà sfogarsi dopo oltre un anno di silenzio imposto dalle big tech. Il social mira a diventare un punto di riferimento della destra conservatrice dura e pura, quella che crede ancora che Joe Biden abbia vinto grazie a un “complotto” e che le elezioni siano state truccate. Ironico dunque il fatto che la piattaforma social sia stata chiamata Truth, che in italiano significa “verità”.

Il suo funzionamento sarà molto simile a quello di Twitter, il social network preferito dall’ex tycoon. Gli utenti potranno comunicare tra loro attraverso messaggi diretti, si potranno ricevere notifiche e bloccare gli altri utenti.

A questo punto toccherà aspettare per vedere quale sarà il destino del social network: se rimarrà una piattaforma di nicchia o se conquisterà un pubblico ampio, fungendo da volano alla possibile candidatura di Trump alle elezioni Presidenziali che si terranno nel 2024.