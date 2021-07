Trump Organization e il suo Cfo incriminati per reati fiscali

La principale società che fa capo all’ex presidente e il suo Cfo sono stati incriminati per reati fiscali – La società: “Indagine politica”

La Trump Organization, la principale società che fa capo a Donald Trump con sede nella celeberrima Trump Tower di New York, e il suo direttore finanziario, Allen Weisselberg, sono stati incriminati per reati fiscali nell’ambito di un’indagine che riguarda le presunte attività illecite dell’azienda. A decidere per l’incriminazione è stato un grand jury di Manhattan, vale a dire una giuria incaricata di stabilire se le prove raccolte sono sufficienti per avviare un processo penale.

“Sebbene l’ex presidente Trump abbia affrontato molteplici inchieste federali e statali durante la sua amministrazione, l’atto d’accusa del procuratore distrettuale di Manhattan è il primo ad accusare la sua omonima società, la Trump Organization, per condotta avvenuta quando lo guidava”, sottolinea la Cnn.

Weisselberg si è già consegnato all’ufficio del procuratore distrettuale, dicendo tramite il suo avvocato che “combatterà queste accuse in tribunale”. “Il signor Weisselberg intende dichiararsi non colpevole e combatterà contro queste accuse in tribunale”, si legge nella dichiarazione completa. Nel frattempo la società, tramite il suo portavoce, difende se stessa e il suo Cfo: “Weisselberg viene utilizzato dal procuratore distrettuale di Manhattan come pedina nel tentativo di fare terra bruciata e danneggiare l’ex presidente. Il procuratore distrettuale sta avviando un procedimento penale che coinvolge benefici per i dipendenti che né l’IRS né nessun altro procuratore distrettuale penserebbero mai di portare in tribunale. Questa non è giustizia; questa è politica”, ha detto il portavoce di The Trump Organization.

Le accuse precise nei confronti della Trump Organization e di Weisselberg saranno rese note solo nella serata di oggi, giovedì 1° luglio, ma secondo quanto rivelato dai principali giornali americani riguarderebbero i cosiddetti “fringe benefit” corrisposti al manager, ovvero beni o servizi accessori che si aggiungono allo stipendio, sui quali non sarebbero state pagate le tasse.

Per il momento Donald Trump non sarebbe coinvolto direttamente nelle incriminazioni anche se, in base a quanto scritto dai media Usa, la speranza degli inquirenti è che Weisselberg collabori con gli investigatori, rivelando illeciti in cambio di sconti di pena.