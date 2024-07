Trimestrali Usa: Tesla delude e i suoi margini scendono, per Alphabet boom di investimenti in AI

Le prime due società delle 7 magnifiche del mondo Tech Usa hanno, almeno in parte, deluso il mercato, tanto che nel dopo Borsa le quotazioni sono in calo

Sono state un po’ una delusione per le comunicazioni del trimestre delle prime due magnifiche sette, Tesla e Alphabet arrivate dopo la chiusura delle contrattazioni, tanto che le loro quotazioni del dopo borsa sono entrambe in calo.

Tesla, utile netto lontano dalle attese di Wall Street e margini in caduta

Tesla è in calo del 7% nel dopo borsa. La società ha chiuso il trimestre con una leggera crescita dei ricavi del 2% anno su anno nel periodo aprile-giugno pari a 25,50 miliardi di dollari rispetto ai 24,93 miliardi di un anno prima: un forte rallentamento del mercato dei veicoli elettrici dunque, ma meno di quanto previsto. Gli analisti avevano stimato in media 24,77 miliardi, secondo i dati Lseg. Ma ciò che meno piace al mercato è che Tesla ha registrato la redditività più bassa degli ultimi cinque anni e un vero crollo dell’utile netto. Il margine operativo al netto dei crediti ambientali, è sceso al 14,6%, da 16,4%.

Per il tanto atteso robotaxi che doveva essere lanciato in agosto, però, sarà necessario attendere più del previsto a causa di importanti modifiche al design del veicolo che ne hanno causato uno slittamento del lancio. Sembra invece avvicinarsi l’introduzione del robot umanoide Optimus: dovrebbe infatti iniziare a lavorare negli impianti Tesla il prossimo anno. Musk si augura di essere in grado di accelerare la produzione così da poterlo mettere in vendita e a disposizione di società dal 2026.

Alphabet (Google) oltre le stime: ricavi +14% nel trimestre aprile-giugno

Alphabet nel dopo borsa perde il 2%. La holding a cui fa capo Google, chiude il secondo trimestre con utile e ricavi in crescita grazie all’aumento delle vendite di pubblicità digitale e alla buona domanda dei suoi servizi di cloud computing. I ricavi sono saliti del 14% a 84,7 miliardi di dollari, oltre le attese degli analisti. Anche l’utile, cresciuto del 28% a 18,4 miliardi, ha sorpreso gli analisti che scommettevano su 22,9 miliardi. I ricavi da pubblicità sono aumentati dell’11,1% a 64,6 miliardi, in rallentamento rispetto alla crescita del 13% dello stesso periodo dell’anno scorso. Quelli di YouTube hanno segnato invece un aumento del 13% a 8,7 miliardi. Le spese di capitale sono balzate del 91,4% a 13,2 miliardi con la spinta di Google sull’intelligenza artificiale.

In generale Wall Street ieri ha chiuso con ribassi frazionali. Il Dow Jones ha subito un calo dello 0,14% a 40.358 punti, mentre l’S&P500 ha perso lo 0,16% a 5.556 punti. Segno meno anche per il Nasdaq (-0,06% a 17.997 punti).