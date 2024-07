Trimestrali Usa: per BlackRock asset in gestione a 10,6 trilioni di dollari. Goldman Sachs triplica i profitti, titolo in rialzo a Wall Street

La stagione delle trimestrali Usa entra nel vivo. Per BlackRock 140 miliardi di afflussi netti nel semestre e record per gli Etf. Per Goldman utile trimestrale pari a 3,04 miliardi dagli 1,21 dello stesso periodo dell’anno scorso

La stagione delle trimestrali Usa entra ufficialmente nel vivo con i numeri di due pezzi da novanta del calibro di BlackRock e Goldman Sachs che hanno pubblicato i loro numeri prima dell’apertura, in rialzo, di Wall Street.

La trimestrale di BlackRock

BlackRock batte le attese degli analisti e archivia il primo semestre del 2024 con ricavi e utili in crescita.

Nel dettaglio, il colosso guidato da Larry Fink ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con ricavi pari a 4,8 miliardi di dollari, in aumento dell’8% principalmente grazie all’impatto positivo dei mercati sull’Aum (Asset under management) medio, alla crescita organica delle commissioni di base e all’aumento delle commissioni di performance e dei ricavi da servizi tecnologici.

Il reddito operativo è cresciuto dell’11% rispetto a giugno 2023 (+12% il dato rettificato), mentre l’utile è salito del 9% a 1,495 miliardi di dollari e gli eps hanno registrato un rialzo del 10% a 10,36 dollari, battendo le previsioni degli analisti che si aspettavano un utile di per azione di 9,95 dollari.

Gli asset gestiti hanno raggiunto il valore di 10,65 trilioni di dollari, in crescita del 13% rispetto all’anno precedente, ma al di sotto dei 10,73 trilioni di dollari stimati dal consensus.

“BlackRock ha generato quasi 140 miliardi di dollari di afflussi netti totali nella prima metà del 2024, di cui 82 miliardi di dollari nel secondo trimestre, con una crescita organica delle commissioni di base del 3%”, ha commentato il presidente e ceo Larry Fink, spiegando che “La crescita organica è stata trainata dai mercati privati, dal reddito fisso e dall’aumento dei flussi verso i nostri Etf, che hanno registrato il miglior inizio d’anno mai registrato. Stiamo realizzando una crescita di scala, che si riflette in un aumento del 12% del reddito operativo e in un’espansione del margine di 160 punti base”, ha concluso Fink.

La trimestrale di Goldman Sachs

Nel secondo trimestre Goldman Sachs ha visto quasi triplicare i profitti, superando le previsioni degli analisti, grazie in particolare ai risultati migliori delle aspettative delle attività di trading nel reddito fisso. Il gruppo bancario ha inoltre deciso di incrementare del 9% le cedole trimestrali a 3 dollari per azione, a partire dal terzo trimestre. In avvio di seduta a Wall Street, il titolo di Goldman Sachs è in rialzo dell’1,2%, grazie ai risultati migliori delle aspettative.

Nel dettaglio, Goldman Sachs ha archiviato il secondo trimestre con un utile pari a 3,04 miliardi di dollari (7,18 miliardi nel semestre) o 8,73 dollari per azione (20,21 dollari nel semestre), contro gli 1,21 miliardi, 3,09 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno scorso.

I ricavi sono cresciuti del 17% a 12,731 miliardi (26,94 miliardi nel semestre). Gli analisti avevano previsto un utile di 8,35 dollari per azione su un giro d’affari di 12,35 miliardi.

“Siamo soddisfatti dei solidi risultati del secondo trimestre e della nostra performance complessiva nella prima meta’ dell’anno, che riflette la forte crescita su base annua dell’area Global Banking & Markets e di quella Asset & Wealth Management”, ha detto l’amministratore delegato David Solomon, sottolineando che “il nostro approccio operativo One Goldman Sachs ci permette di portare l’intera azienda ai nostri clienti, in un contesto in miglioramento, ma comunque complesso”.

Guardando agli indicatori patrimoniali, il ritorno sul capitale è stato del 10,9% nel trimestre e del 12,8% nei sei mesi, mentre il Rote si è attestato all’11,6% nei tre mesi e al 13,8% nel semestre. Il valore contabile del libro è aumentato dell’1,9% a 327,13 dollari. Gli Aus (asset under supervision) nel trimestre sono cresciuti di 86 miliardi al record di 2.930 miliardi di dollari. In particolare, l’area Global Banking & Markets ha registrato ricavi per 8,18 miliardi (+14%), con i ricavi dell’equity a 3,17 miliardi (+7%) e le commissioni generate dall’investment banking in aumento del 21% a 1,73 miliardi soprattutto grazie alle sottoscrizioni di debito. La divisione Asset & Wealth Management ha riportato ricavi per 3,88 miliardi (+27%) e quella Platform Solutions ha generato un giro d’affari per 669 milioni (+2%). Gli accantonamenti per eventuali perdite legate al credito sono state pari a 282 milioni (615 milioni nello stesso periodo dell’anno scorso e 318 milioni nel primo trimestre), mentre le spese operative si sono attestate a 8,53 miliardi, sostanzialmente invariate, con un tasso di efficienza del 63,8% nel primo semestre (73,3% nello stesso periodo 2023).

La reazione della Borsa

Mentre le Borse europee procedono deboli, Wall Street ha aperto in netto rialzo, con il Dow Jones che sale dello 0,65%, lo S&P 500 che guadagna lo 0,47% e il Nasdaq in rialzo di oltre mezzo punto percentuale. In questo contesto il titolo BlackRock sale dello 0,16%, mentre le azioni Goldman Sachs segnano +1,9%: