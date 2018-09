Trieste, Generali primo sponsor della Barcolana

La manifestazione velica, in programma a partire dal 14 ottobre, ha chiuso un partnership quarantennale con la compagnia assicurativa – Per il prossimo triennio, Generali sarà presenting sponsor accompagnando Barcolana nello sviluppo internazionale.

La Società Velica di Barcola e Grignano e Assicurazioni Generali hanno sottoscritto un accordo per consolidare la partnership quarantennale. Per il prossimo triennio, Generali sarà presenting sponsor accompagnando Barcolana nello sviluppo internazionale. L’annuncio è stato dato oggi, a Trieste, dal presidente di Barcolana, Mitja Gialuz, insieme al presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della cinquantesima edizione della regata più grande del mondo in programma a Trieste il 14 ottobre, preceduta da 400 eventi collegati che si svolgono a partire dal 5 ottobre.

Generali, con questo accordo, potenzia il suo appoggio alla manifestazione attraverso attività come l’internazionalizzazione, già avviata nell’ultimo biennio, la promozione del legame con il territorio, dello sport,

della cultura e della solidarietà. Generali sarà al fianco di Barcolana lungo tutte le attività annuali, supportando la manifestazione nello sviluppo e consolidamento dei progetti che hanno permesso, a partire dal 2015, la grande crescita evidenziata dalla manifestazione.

“Per la Società Velica di Barcola e Grignano – ha affermato il presidente di Barcolana, Mitja Gialuz – è un momento strategico: alla vigilia della cinquantesima edizione che oggi presentiamo assieme al Main Sponsor Generali siamo in grado già di guardare avanti, sapendo che potremo contare sul supporto crescente di Generali nelle prossime tre edizioni e in una sponsorizzazione che permetterà a Barcolana di sviluppare nuovi progetti: promozione del territorio, creazione di valore per Trieste e il Friuli Venezia Giulia, sviluppo e salvaguardia di temi fondamentali, quali la cultura del mare, lo sport praticato a tutti i livelli, il volontariato e l’impegno dei cittadini nella costruzione di un evento che è patrimonio di tutti”.

“Generali è orgogliosa di supportare la crescita di Barcolana in Italia e nel mondo – ha affermato il presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola – crediamo in questa manifestazione e nelle sue potenzialità di crescita, a favore del territorio, della comunità, dello sport. Per questo, come player globale presente in 50 Paesi, desideriamo contribuire ad aprirla ancora di più al mondo, portando la nostra esperienza, i nostri progetti, la nostra capacità imprenditoriale”. “E’ per noi un motivo di vero orgoglio sostenere un evento come la Barcolana – ha aggiunto il Country Manager e Ceo di Generali Italia e Global Business Lines, Marco Sesana – che negli anni è riuscita a diventare il più suggestivo e importante evento velistico a livello internazionale e una vetrina straordinaria per la città di Trieste, sede storica della nostra Compagnia. Generali sostiene lo sport, la prevenzione e lo stile di vita sano. Perciò le iniziative che, come la Barcolana, favoriscono l’aggregazione e lo stare bene insieme rappresentano a pieno i nostri valori”.

Nel corso della conferenza stampa Barcolana ha presentato come da tradizione il calendario eventi dell’edizione 2018, che conta oltre quattrocento manifestazioni – quasi tutte a ingresso gratuito – organizzate in partnership con le istituzioni locali, gli sponsor e oltre cento associazioni che nei mesi scorsi hanno messo in comune con Barcolana le proprie iniziative dedicate al mare. Sarà “C’ero anch’io” il filo conduttore della cinquantesima edizione della regata: “festeggiare i 50 anni della Barcolana – ha commentato Gialuz – significa prima di tutto festeggiare gli oltre centomila velisti che hanno partecipato alla regata nel corso della sua lunga storia: con “C’ero anch’io” vogliamo focalizzare l’attenzione su tutti i nostri protagonisti, tutti i velisti che, almeno una volta hanno partecipato alla regata”.

Il Presidente di Assicurazioni Generali Galateri di Genola ha presentato il libro che Barcolana ha realizzato in occasione del cinquantenario, supportato da Generali tra le “iniziative speciali per Barcolana” ed edito da Giunti, in libreria dal 5 ottobre. Generali rinnova inoltre l’appuntamento con la Generali CUP, giunta alla seconda edizione, in programma il 13 ottobre. L’evento è dedicato ai dipendenti di Generali che, da tutto il mondo, arrivano a Trieste per regatare a bordo dei monotipi J70 in una serie di regate che anticipano lo spirito di Barcolana.