Trenitalia: sciopero di 24 ore del personale Fs dalle ore 21 di giovedì 19 ottobre ma Frecce e Intercity regolari

In occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia: ecco tutti i dettagli

Frecce e Intercity di Trenitalia saranno regolari durante lo sciopero del 19-20 ottobre. In occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome, in adesione a una mobilitazione generale, dalle ore 21 di giovedì 19 alle ore 21 di venerdì 20 ottobre, circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity. Lo comunica il Gruppo Fs in una nota.

A scioperare durante la giornata di venerdì 20 ottobre non sarà solo il comparto ferroviario. A rischio c’è anche il trasporto aereo, che prevede di fermarsi dalle 00.01 alle 00.59 di venerdì. Disagi anche per coloro che si sposteranno mediante mezzi pubblici, come bus e metro. A protestare sono le sigle sindacali Cub, Sgb, Si Cobas, Adl Varese e l’Usi e l’Unione sindacale italiana.

Trenitalia sciopero 19-20 ottobre: i dettagli

Nel dettaglio, i treni regionali saranno garantiti dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Fuori da queste fasce orarie potranno subire cancellazioni o variazioni di orario.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito, i canali social e web di Fs Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.