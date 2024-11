Trenitalia promuove i viaggi sostenibili: ciclovie e greenways per scoprire il Paese in bici o a piedi

Le ciclovie e le greenways in Italia offrono un modo ecologico per esplorare il Paese, grazie ai servizi di Trenitalia che collegano i treni ai percorsi ciclabili e pedonali

Il turismo sostenibile sta diventando sempre più una priorità per molti viaggiatori in Italia, e le ciclovie e le greenways offrono un’opportunità eccellente per esplorare il Paese in modo ecologico. Grazie ai servizi di Trenitalia, è possibile combinare il viaggio in treno con percorsi ciclabili e pedonali, creando un’esperienza che promuove il rispetto per l’ambiente e la valorizzazione delle comunità locali.

Cosa sono ciclovie e greenways?

Ciclovie è il travel book di Trenitalia che propone una guida a venti percorsi ciclabili facilmente accessibili con il servizio Regionale. Le greenways, invece, sono itinerari verdi che seguono i tracciati delle linee ferroviarie dismesse. Attualmente, oltre 480 chilometri di ex linee ferroviarie gestite da Rfi, parte del Gruppo Fs, sono stati trasformati in greenways, e oltre 1.200 chilometri di linee dismesse potrebbero essere recuperati per scopi simili. Come evidenziato da FsNews, la riconversione di queste ex linee ferroviarie mira a creare una rete di trasporto integrata e diffusa, progettata non solo per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, ma anche per valorizzare il territorio circostante.

Percorsi da esplorare

Ad esempio, la Greenway del Ponente Ligure, che si estende per circa 20 chilometri tra Arenzano e Albisola, è un percorso che recupera tratti di ex ferrovia e offre spettacolari panorami sul mare e sulle colline circostanti. Questo percorso è parte della futura Ciclovia Tirrenica, un progetto ambizioso che collegherà Ventimiglia a Roma attraverso una rete ciclabile di 870 chilometri. Qui, i ciclisti possono godere di un’ampia vista sul mare, pedale dopo pedale, immergendosi in un ambiente naturale di straordinaria bellezza.

Un altro percorso di grande interesse è la Via Verde lungo la Costa dei Trabocchi, che si estende per 43 chilometri e segue l’ex linea ferroviaria Ortona-Vasto. Questa greenway consente di esplorare il paesaggio costiero dell’Abruzzo, ricco di trabocchi, le tradizionali palafitte dei pescatori, che offrono non solo un panorama unico, ma anche un tuffo nella cultura locale. La Via Verde è parte della Ciclovia Adriatica, che, una volta completata, si estenderà per 700 chilometri, da Venezia al Gargano, rendendo il viaggio in bicicletta una scelta ideale per chi desidera scoprire il patrimonio naturale e culturale dell’Adriatico.

In Sicilia, la greenway intitolata a Rossana Maiorca rappresenta un altro esempio di come le ex linee ferroviarie possano essere trasformate in percorsi utili e attrattivi. Questa pista ciclopedonale, lunga quasi 8 chilometri, si snoda lungo il tratto dismesso Targia-Siracusa. Inaugurata nel 2009, la greenway offre un paesaggio costiero suggestivo e presenta diverse installazioni artistiche all’interno del Parco delle sculture, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza del visitatore.