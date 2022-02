Condividi Twitter

Trenitalia e Wetaxi: accordo strategico per una mobilità sempre più integrata e sostenibile

Trenitalia e Wetaxi hanno avviato una partnership per coprire il primo e l’ultimo miglio del viaggio in treno in maniera più facile e conveniente grazie alla possibilità di prenotare il taxi insieme al biglietto di Frecce, Intercity e Intercity Notte e allo stesso tempo accumulare punti CartaFRECCIA

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Wetaxi, la app chiama taxi con la quale è possibile stabilire il costo della corsa in anticipo, hanno sviluppato un innovativo servizio di mobilità integrata che prevede la possibilità di richiedere sul sito di Trenitalia il taxi con Wetaxi contestualmente all’acquisto dei biglietti di Frecce, Intercity e Intercity Notte oppure direttamente dal treno tramite il Portale FRECCE. In questo modo sarà possibile, in pochi clic, pianificare i propri itinerari e viaggiare dalla porta di casa fino alla destinazione finale, accumulando anche punti del programma CartaFRECCIA. L’agevolazione sarà disponibile gradualmente in 26 città italiane e sarà sempre possibile conoscere a priori la tariffa massima ed avere garantito il tetto massimo di spesa. Si tratta di un primo passo fondamentale nella direzione dell’intermodalità che sarà offerta inizialmente a tutti i passeggeri Trenitalia che viaggiano da e verso città come: Roma, Milano, Napoli e Torino, sia con treni Frecce, sia Intercity. Nei prossimi mesi le due aziende intendono allargare la copertura del servizio a tutto lo Stivale continuando ad innovare il servizio offerto. “Un’autentica integrazione fra treno e le altre modalità di trasporto collettivo e condiviso – ha dichiarato Luigi Corradi, AD e DG di Trenitalia – permette di costruire una mobilità sostenibile con enormi benefici dal punto di vista ambientale. A questo va associata una forte sostenibilità sociale perché accordi di questo tipo hanno l’obiettivo di liberare le città dalle auto, migliorando significativamente la vivibilità degli spazi urbani. Come Trenitalia siamo pronti ad affrontare la sfida della mobilità integrata accompagnando il passeggero nell’intero viaggio.” “Wetaxi nasce proprio con l’obiettivo di promuovere un modello di mobilità intelligente e supportare il settore nel processo di innovazione, grazie ad una tecnologia proprietaria aperta e versatile, capace di integrarsi ai sistemi esistenti”, sottolinea Massimiliano Curto, CEO di Wetaxi. “Ora con Trenitalia portiamo avanti questo progetto lavorando insieme per innovare gli spostamenti degli italiani, grazie ad un innovativo servizio di mobilità door-to-door e ad una rete di trasporto pubblico sempre più integrata e al servizio dei cittadini, all’insegna della sicurezza e della convenienza”.