Trenitalia, arriva il nuovo treno notturno Roma-Vienna-Monaco: prezzi, orari e tappe

Da oggi, 11 settembre 2024, il Nightjet collega Roma, Vienna e Monaco di Baviera. Il treno, frutto della collaborazione tra Trenitalia e Öbb, offre diverse sistemazioni e servizi a bordo. Ecco i dettagli

Da oggi, mercoledì 11 settembre 2024, il Nightjet, il nuovo treno notturno che collega Roma, Vienna e Monaco di Baviera, entra in servizio. Questo moderno treno, frutto della collaborazione tra Trenitalia e la compagnia ferroviaria austriaca Öbb, offre un viaggio diretto e confortevole tra queste tre città europee.

Nightjet Roma-Vienna-Monaco: orari e percorso del nuovo treno notturno

Il Nightjet parte ogni giorno da Roma Tiburtina alle 17:25. Il percorso include fermate a Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Villach, Klagenfurt, Leoben e Bruck an der Mur, con arrivo a Vienna alle 9:04 del giorno successivo. Da Villach, una sezione del treno prosegue verso Monaco di Baviera, dove arriva alle 9:22 del mattino.

Nel viaggio di ritorno, il treno parte da Monaco di Baviera alle 20:10 e da Vienna alle 19:18. Dopo una sosta a Villach all’1:03, il treno continua verso Roma con fermate a Bologna e Firenze, arrivando a Tiburtina alle 11:05.

Quanto costa il Nightjet? Ecco tutti i prezzi

I prezzi dei biglietti variano a seconda della sistemazione scelta:

Posti a sedere : a partire da circa 34,90 euro. Questa opzione include bevande e spuntini e l’accesso ai servizi igienici.

: a partire da circa 34,90 euro. Questa opzione include bevande e spuntini e l’accesso ai servizi igienici. Cuccette : a partire da 54,90 euro per persona. I compartimenti con biancheria e colazione inclusa sono disponibili a poco meno di 425 euro per l’intero compartimento.

: a partire da 54,90 euro per persona. I compartimenti con biancheria e colazione inclusa sono disponibili a poco meno di 425 euro per l’intero compartimento. Vagoni letto: a partire da 99,90 euro, con possibilità di aggiungere servizi extra come WC privato e box doccia. I prezzi possono aumentare a seconda dei servizi richiesti.

Le tariffe per i bambini variano in base all’età. I più piccoli (0-5 anni) possono avere un posto condiviso con un adulto, mentre per le fasce di età 6-9 e 10-14 anni ci sono tariffe specifiche.

Caratteristiche e servizi del nuovo treno notturno

Il Nightjet è composto da due sezioni: una per Vienna e l’altra per Monaco di Baviera, ciascuna con sette carrozze e una capacità totale di 500 posti. A bordo, i passeggeri possono usufruire di diversi servizi, tra cui minibar, Wi-Fi gratuito con accesso al portale Öbb Railnet Night, e un moderno sistema di informazione. Le carrozze sono dotate di display per il controllo delle luci e le chiamate al personale di bordo, oltre a sistemi di videosorveglianza e accesso elettronico per garantire maggiore sicurezza.

I biglietti possono essere acquistati sul sito di Trenitalia, tramite l’app, alle biglietterie delle stazioni e presso i self-service.

Trenitalia aggiunge nuove rotte in Europa

Con l’introduzione di questi nuovi collegamenti Nightjet, Trenitalia consolida la propria offerta verso Austria e Germania. Questi treni si aggiungono ai collegamenti Eurocity Italia-Svizzera e Milano–Zurigo-Francoforte, ampliando la rete del Gruppo Fs in Europa. Trenitalia, infatti, opera anche in Francia con Trenitalia France, in Gran Bretagna con Trenitalia UK, in Germania con Netinera, in Grecia con Hellenic Train, in Spagna con Iryo e nei Paesi Bassi con Qbuzz.