Trenitalia approda in Spagna con Frecciarossa 1000

Il gruppo ferroviario italiano si prepara a sbarcare sulle rotaie dell’Alta Velocità spagnola – Il programma prevede un servizio decennale operativo per gennaio 2022 – A fronteggiare l’azienda italiana ci saranno le ferrovie francesi Snfc e quelle spagnole Renfe

Trenitalia approda in Spagna. Il consorzio ILSA, composto da Trenitalia e Air Nostrum, ha sottoscritto l’Accordo Quadro con ADIF, il Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria spagnola.

Dopo l’aggiudicazione avvenuta lo scorso 27 novembre 2019 e il via libera dell’Autorità spagnola per il mercato e la concorrenza, arriva finalmente la firma per avviare i collegamenti dell’AV in Spagna, con durata decennale.

Le tratte interessate saranno le principali linee della rete spagnola, con 32 collegamenti giornalieri: 16 in ciascuna direzione per Madrid-Barcellona, 8 per la rotta Madrid-Valencia e 7 saranno quelli tra Madrid-Malaga/Siviglia. Invece, la rotta Madrid-Alicante, prevederà 4 collegamenti giornalieri, probabilmente incrementati nelle stagioni estive.

A fronteggiare l’azienda italiana ci saranno anche altri due operatori: la spagnola Renfe Viajeros e la francese Rielsfera (Gruppo Snfc).

In realtà, la firma doveva avvenire lo scorso 13 aprile, ma causa dei dubbi dell’Antitrust spagnolo (CNMC) su Renfe, il gestore ha deciso di rinviare la firma anche per le altre due compagnie ferroviarie, così da chiudere i contratti quadro contemporaneamente.

Alla fine, la società iberica ha giustificato l’investimento di 1 miliardo di euro nelle operazioni, e la Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza ha deciso di accordare la durata decennale del contratto anche alla società spagnola.

Questo accordo assume grande rilevanza nei processi di apertura del mercato ferroviario, con cui ADIF rafforza il suo impegno a realizzare uno spazio ferroviario europeo unico: aperto alla concorrenza, trasparente e non discriminatorio.

Per quanto riguarda i lavori, la pandemia ha causato un certo ritardo, tanto che Spagna e Francia avvieranno i propri servizi non prima della fine del 2021, mentre per Trenitalia, l’inizio del servizio commerciale è previsto per il 2022.

In questa sfida spagnola, Trenitalia ha deciso di mettere in campo il treno più moderno della sua flotta: il Frecciarossa 1000, il più veloce d’Europa. Primo treno dell’Alta Velocità ad aver ottenuto la certificazione ad impatto ambientale (Epd), realizzato con materiali rinnovabili e riciclabili, con consumi idrici ed elettrici ridotti quasi del 100%.

Con una accelerazione da 0 a 300km/h in 4 minuti, insonorizzazione acustica, il cui ogni singolo dettaglio è stato progettato per ridurre la resistenza aereodinamica, il Frecciarossa 1000 rappresenta la punta di diamante delle ferrovie italiane.

Il Gruppo FS è già presente nel Regno Unito, in Germania, in Francia e in Grecia. L’arrivo in Spagna dimostra, ancora una volta, la qualità e l’eccellenza del Made in Italy.