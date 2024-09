Trenitalia, al via la validazione automatica del biglietto digitale per i treni regionali

Da sabato prossimo non sarà più necessario il check-in prima di salire a bordo di un treno regionale. Invariata la possibilità di apportare modifiche illimitate di data e orario fino alle 23.59 del giorno precedente il viaggio

Dal 21 settembre prossimo il biglietto digitale per i treni regionali si validerà automaticamente. Non occorrerà più fare il check in online. La novità di Trenitalia arriva in anticipo rispetto a quanto era stato comunicato nei mesi precedenti.

Che cosa cambia?

In un comunicato del Gruppo delle Ferrovie dello Stato italiane si legge che il biglietto verrà convalidato dal sistema stesso all’orario della partenza programmata. L’obbiettivo, infatti, è quello di agevolare i viaggiatori e di ridurre il rischio di dimenticare di obliterare online il biglietto prima della partenza. Con il ticket a portata di cellulare “l’esperienza di viaggio diventa più semplice e sostenibile, oltre alla possibilità per i passeggeri di ricevere sul proprio dispositivo le informazioni relative al viaggio”, annuncia la società. Ciò non vieta ai fruitori di scegliere di spostarsi con un biglietto cartaceo.

Che cosa rimane invariato

I passeggeri potranno ancora usufruire della possibilità di cambiare data e orario del viaggio illimitatamente fino alle 23:59 del giorno precedente alla partenza. Lo stesso giorno del viaggio, l’orario potrà continuare a essere modificato in modo flessibile e senza limiti, purché ciò avvenga prima dell’orario programmato del treno scelto.