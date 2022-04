Trasporto e mobilità sostenibile: tante le novità per l’edizione 2022 di Ibe Intermobility and Bus Expo

In autunno Rimini ospiterà la kermesse dedicata al trasporto collettivo e alla mobilità del futuro – Nuovi attori, nuovi spazi e nuove alleanze caratterizzano la X edizione

Dal 12 al 14 ottobre a Rimini si terrà la decima edizione di Ibe Intermobility and Bus Expo, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group e dedicata al trasporto collettivo e alla mobilità sostenibile del futuro. La kermesse (che si terrà in contemporanea al salone di riferimento per il turismo in Italia, TTG Travel Experience) è il punto di riferimento per il settore. Tante le novità per la X edizione: dalla partecipazione dei player industriali della mobilità agli spazi espositivi fino a nuovi importanti accordi per il comparto.

Ibe vedrà la partecipazione dei maggiori player industriali della mobilità, tra costruttori e produttori della filiera, oltre che di associazioni di rilievo quali MOTUS-E, piattaforma comune di dialogo tra tutti gli attori della mobilità elettrica costituita nel 2018 per favorire la transizione del settore automotive verso la mobilità green. Agli espositori già confermati (come Daimler Buses e Irizar Italia) si sono aggiunti nelle ultime settimane altri importanti costruttori come Scania e Volvo.

In dettaglio le oltre 80 aziende che hanno aderito ad oggi con una superficie complessiva di 14mila mq lordi dell’Expo sono così suddivise per macrosettori :

• 36% costruttori e carrozzerie di autobus e minibus sia per uso turistico che per il TPL

• 37% aziende produttrici e distributrici di componenti di bordo, accessori e ricambi

• 27% fornitori di tecnologie di bordo, servizi e software per gestione di flotte ed itinerari di viaggio dei passeggeri

Il nuovo padiglione di aggregazione TPL & Technology District

Novità di quest’anno è lo spazio innovativo TPL & Technology District creato per soddisfare i bisogni del del “Trasporto Pubblico Locale”, sulla spinta degli investimenti stanziati dal PNRR. Il nuovo spazio fisico è dedicato all’incontro e al confronto tra i protagonisti tradizionali ed emergenti della “convergenza intermodale” verso la nuova mobilità collettiva sostenibile.

Nel dettaglio, il TPL & Technology District sarà caratterizzato dalla presenza di due arene che ospiteranno una serie di incontri per tracciare scenari e cercare risposte anche in termini di politiche industriali, determinanti per la programmazione dei cicli produttivi. Una delle due arene sarà dedicata in particolare ai temi di interesse TPL (nuove alimentazioni sostenibili, implementazione di sistemi MAAS) l’altra sarà la “Main Arena” in cui si terrà il primo Forum nazionale della nuova Mobilità Sostenibile e collettiva in partnership con il Gruppo IlSole24Ore e le associazioni del CTS.

Il Comitato Tecnico Scientifico: motore dei contenuti dell’evento

In questo quadro in forte accelerazione l’analisi e l’interpretazione dei “trend”, e dei segnali deboli, è affidata al “Comitato Tecnico Scientifico” di Ibe, presieduto e coordinato dal Professor Giuseppe Catalano dell’Università “la Sapienza” di Roma, supportato nei lavori da esponenti della pubblica amministrazione quali ANCI e Borghi più belli d’Italia , importanti associazioni di settore tra cui AN.BTI e ASSTRA, UNRAEE, ANFIA, Regione Emilia Romagna, Conferenza Stato Regioni settore Mobilità , rete di Università italiane (Politecnico di Milano, Università di Bologna ), opinion leader, accademici e associazioni per la protezione dell’ambiente tra cui Legambiente e Kyoto Club, Federmobilità, Ministero Infrastrutture Mobilità Sostenibili, Ministero del Turismo, ENEA, H2IT, istituti di ricerca quali ISFORT e CNR , Osservatorio Sharing Mobility.

Nuove alleanze: IEG con MOTUS-E

Tra le azioni mirate all’approfondimento e alla comprensione dei “mega-trend” di settore spicca l’adesione di Italian Exibition Group IEG a MOTUS-E l’associazione che ha come obiettivo il dialogo tra tutti gli attori della filiera della mobilità elettrica grazie l’attivazione di tavoli di lavoro dedicati. L’intento è quello è di favorire la transizione del settore automotive verso la nuova mobilità, lavorando al fianco delle istituzioni nazionali e soprattutto alle aziende protagoniste del settore per orientare i processi normativi in funzione dei cicli industriali.

Sono state avviate media partnership strategiche con il Gruppo IlSole24Ore, Il Mondo dei Trasporti, Onda Verde, Pulmann, Tutto Trasporti, Vai Elettrico.it, Trasporti Italia e sono in corso attività di media relation internazionali.

Il concorso per eleggere il migliore autista di bus italiano

Conclude il pacchetto delle novità 2022, l’organizzazione del 2° “IBE Bus Driver of the Year”, il concorso realizzato in partnership con Scania, volto ad eleggere il miglior autista di autobus italiano. Il “contest” prevede una preselezione online di concorrenti che poi si sfideranno in un percorso di regolarità allestito nei 10mila mq della Fiera di Rimini desinanti ai “test drive”. Media-partner ufficiale del concorso è Pullman, il magazine di maggior rilievo nel settore del Trasporto Pubblico.