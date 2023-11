Transizione energetica, Terna: al via seconda edizione master del “Tyrrhenian Lab”

Tyrrhenian Lab di Terna ha lanciato la seconda edizione del Master “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica” nelle università di Cagliari, Palermo e Salerno. Ecco i dettagli

Al via la seconda edizione del Master “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica” promosso da Terna in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salerno nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab, per il quale l’azienda guidata da Giuseppina Di Foggia ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026.

Dopo il successo della prima edizione, Tyrrhenian Lab – il centro di Terna per lo sviluppo di competenze tecnologiche e digitali – riapre le porte del suo percorso formativo nelle sedi delle tre rispettive città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link: l’elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna.

La seconda edizione del master del “Tyrrhenian Lab”

Per la seconda edizione, Terna con i tre atenei coinvolti ha deciso di ampliare il numero di posti disponibili. Saranno 19, e non più 15, gli studenti e le studentesse che, superata la fase di selezione, prenderanno parte al corso in ciascuna delle tre Università per un totale di 57 partecipanti.

Ingegneria Elettrica e Ingegneria Energetica sono le lauree maggiormente rappresentate, spiega una nota, ma è stato comunque registrato un aumento considerevole di laureati in altri indirizzi, di cui il più significativo è Ingegneria Informatica (dal 2% della prima edizione all’8% della seconda).

Una volta terminato il corso, che durerà 12 mesi, i 19 studenti selezionati con il supporto degli atenei coinvolti, saranno assunti da Terna e potranno operare nella sede territoriale in qualità di esperti ed esperte di algoritmi e modelli per il Mercato Elettrico, sistemi di analisi e regolazione degli apparati di campo e sistemi di Automazione di Stazione (SAS).

I commenti

L’inaugurazione del Master – la seconda delle tre edizioni previste – è avvenuta con un evento organizzato in contemporanea nei tre atenei coinvolti.

“Considerato l’attuale contesto, è di vitale importanza puntare su giovani pronti a intercettare i cambiamenti in corso, le nuove sfide e le enormi opportunità che le tecnologie digitali innovative offrono nel settore dell’energia”, ha dichiarato Igor De Biasio, presidente di Terna.

“Terna è costantemente impegnata a rendere la rete di trasmissione elettrica sempre più efficiente, digitalizzata e sicura. Per fare questo, oltre agli investimenti previsti in tutto il Paese, sono fondamentali le competenze specializzate e trasversali di alto livello, come quelle che vengono sviluppate con il Tyrrhenian Lab. La collaborazione con gli atenei di Cagliari, Palermo e Salerno ci permette di essere ancora più presenti sul territorio e di formare futuri colleghi e colleghe che entreranno a far parte dell’azienda, aiutando le oltre 5.700 persone di Terna a raggiungere gli sfidanti obiettivi che la transizione energetica ci pone”, ha commentato Giuseppina Di Foggia, ad e direttore generale di Terna.