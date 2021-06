Traduzioni scientifiche: i servizi di Eurotrad per gli articoli specialistici

Le traduzioni di articoli o di testi scientifici sono un’attività complessa che richiede competenze altamente specializzate – Ecco come funziona un’agenzia specializzata come Eurotrad

Le traduzioni di articoli o di testi scientifici sono un’attività complessa che richiede competenze altamente specializzate. Un testo di natura tecnica, infatti, si caratterizza per l’uso di una terminologia precisa e per un’impostazione differente da uno di tipo divulgativo o letterario. Per questo motivo è necessario affidarsi solo a traduttori madrelingua dalla solida formazione scientifica.

La persona che si dovrà occupare della traduzione, infatti, oltre a dover padroneggiare sia la lingua di partenza, sia quella da tradurre, dovrà anche avere delle conoscenze sull’argomento da trattare in quanto spetterà a lui il compito di rendere in maniera del tutto fedele il testo in esame in un altro idioma.

Se, quindi, si ha la necessità di tradurre contenuti così complessi, è consigliabile affidarsi ad agenzie specializzate come Eurotrad, che offre traduzioni scientifiche di articoli specialistici in molteplici settori, avvalendosi di professionisti dalla lunga esperienza.

L’azienda, fondata nel 1995, grazie a un servizio di qualità è riuscita ad affermarsi nel corso degli anni come uno dei punti di riferimento più validi per tutte quelle aziende che hanno la necessità di aprirsi ad un mercato internazionale.

Eurotrad offre varie tipologie di traduzione linguistica, da quella giurata alla trascrizione e doppiaggio dei contenuti video, consapevole del fatto che questa tipologia di servizi sia ormai necessaria in moltissimi settori professionali.

Il servizio di traduzioni scientifiche firmato Eurotrad

Per quello che riguarda nello specifico il panorama scientifico, Eurotrad mette a disposizione una vasta rete di traduttori madrelingua focalizzati proprio sul settore scientifico e medicale.

L’agenzia fornisce i suoi servizi sia alle aziende, ad esempio società produttrici di apparecchi sanitari o aziende farmaceutiche, sia ai privati o agli enti istituzionali. Fra questi ci sono anche ospedali, istituti sanitari, editori di pubblicazioni a carattere scientifico e ricercatori.

Per garantire standard di qualità elevati, Eurotrad si avvale di professionisti madrelingua, con i quali collabora al fine di offrire al cliente un servizio sempre tarato sulle sue necessità. Fra le varie tipologie di testi sulle quali l’agenzia lavora abitualmente ci sono: articoli di natura scientifica e abstract, cartelle cliniche, foglietti illustrativi a corredo di farmaci, referti medici, cataloghi e manuali d’istruzione di attrezzature sanitarie o apparecchi elettro medicali, relazioni o ricerche di natura scientifica e tesi universitarie per il conseguimento della laurea in facoltà quali Medicina, Biologia, Fisica, Chimica e Scienze farmaceutiche.

L’importanza di affidarsi a una traduzione professionale per testi di questa natura risiede, oltre che nella resa del senso del contenuto, anche nel fatto di avere la sicurezza che venga effettuato un utilizzo corretto della terminologia di riferimento: adottare la nomenclatura più adatta ed aggiornata, infatti, fa veramente la differenza e assicura al cliente il raggiungimento di un risultato perfetto.

Inoltre, una volta terminato il lavoro di traduzione, Eurotrad mette a disposizione un servizio di correzione bozze estremamente importante al fine di evitare refusi che, in una pubblicazione a carattere scientifico possono portare alla divulgazione di dati inesatti o informazioni scorrette.

A seguire, ci si può anche avvalere di un comodo supporto grafico che supervisiona l’attività di impaginazione. Se dovesse esserci la necessità, poi, il team di Eurotrad può anche redigere dei glossari multilingue su misura che rispondono ad esigenze specifiche del cliente. Per avere una panoramica più esaustiva dei vari servizi, basterà compilare il form presente sul sito dell’agenzia indicando le proprie necessità.