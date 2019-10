Trading online: Consob oscura 5 siti abusivi

In base ai poteri ottenuti con il decreto Crescita, la Commissione ha ordinato l’oscuramento di 5 siti di servizi finanziari che operavano in Italia senza autorizzazione

Consob ha imposto l’oscuramento di cinque siti internet che offrono servizi finanziari (come forsex e trading online) in modo illegale. La Commissione che vigila sui mercati finanziari si è avvalsa dei poteri previsti dal decreto Crescita, che le consentono di ordinare agli internet provider di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web in cui vengono offerti servizi finanziari senza autorizzazione. Tuttavia, per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.



Ecco l’elenco delle società coinvolte e dei siti oscurati:

Red Bird Ltd (www.cfdtrend.com);

Mfi broker Ltd (www.mfibroker.com);

Software and Media Ltd (https://boxinvesting.com);

Salvalax Ltd (www.fxsuit.com);

“FxRoyal24” (https://fxroyal24.co.uk).

I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle società la cessazione dell’attività abusiva sono consultabili sul sito www.consob.it.