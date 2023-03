Toshiba: il Cda dà via libera alla proposta di acquisto da 15 miliardi di dollari

INTERVISTA A LORIANA PELIZZON, economista della Ca' Foscari che si occupa di stabilità dei mercati finanziari e dei rischi sistemici - "Il sistema finanziario è fragile per definizione e la politica monetaria non è una scienza esatta" - Finora "le banche europee hanno reagito bene all'aumento dei tassi" ma "non possiamo permetterci inflazione...