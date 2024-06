Torino apre le porte delle sue aziende all’innovazione: l’iniziativa “Open Company”

Il 7 e 8 giugno, 16 aziende associate all’Unione Industriali Torino offriranno visite guidate gratuite ai propri stabilimenti. L’evento è parte del programma “Torino, spazio al futuro”, nell’anno in cui Torino è Capitale della cultura d’impresa

Le imprese torinesi aprono le porte al pubblico. Nell’ambito del programma “Torino, spazio al futuro”, che segna l’anno in cui la città è Capitale della cultura d’impresa, venerdì 7 e sabato 8 giugno, gli impianti produttivi di 16 aziende del territorio si apriranno al pubblico per avvicinare i cittadini, in particolare i giovani, al mondo della produzione industriale e dell’impresa. L’iniziativa, denominata “Open Company”, è promossa dall’Unione Industriali Torino in collaborazione con Open House Torino.

“Open Company” offre l’opportunità di visitare e conoscere da vicino alcune delle più innovative realtà imprenditoriali del tessuto manifatturiero torinese. Durante queste giornate, i visitatori avranno la possibilità di compiere tour guidati gratuiti, previa prenotazione, che permetteranno di dialogare con manager e dipendenti, approfondire i processi produttivi e le tecnologie impiegate, e toccare con mano il lavoro di ricerca sviluppato quotidianamente.

Per partecipare alle visite è necessaria l’iscrizione, fino a esaurimento posti, attraverso il seguente link dove sono disponibili tutti i dettagli organizzativi e le indicazioni delle location coinvolte.

Le aziende partecipanti

Ben 16 aziende – operanti in vari settori (aerospazio, cosmetica, tessile, energia, trasporti e salute) apriranno le loro porte ai visitatori: