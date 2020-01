Top Employers: le 113 aziende italiane che trattano meglio i dipendenti

1.600 aziende distribuite in 119 hanno ricevuto la certificazione Top Employer 2020 – Ecco quali sono le italiane

Sono 113 le aziende italiane che hanno ottenuto la certificazione 2020 da parte del Top Employers Institute per il loro impegno nell’offrire ai dipendenti migliori condizioni di lavoro e nel potenziare le loro Best Practice in materia di risorse umane.

Il Top Employers Institute dal 1991 valuta a livello globale le società che mettono in campo le migliori politiche a favore dei dipendenti in base a una serie di criteri: talent Strategy, workforce planning, talent acquisition, on-boarding, learning & development, performance management, leadership development, career & succession management, compensation & benefits, culture.

Per il 2020 l’ente ha certificato oltre 1.600 aziende distribuite in 119 Paesi appartenenti a 5 continenti. Tra esse figurano 113 società italiane. Si va dalle maggiori aziende di Piazza Affari, comprese le blue chip del Ftse Mib, a colossi non quotati del calibro di Open Fiber e Cassa Depositi e Prestiti.

Per quanto riguarda le banche, nel 2020 hanno ottenuto la certificazione Top Employers: Bper Banca, Credem, Finecobank, Ubi Banca e Unicredit. Tra le assicurazioni spicca Generali Italia, mentre per le utility troviamo Edison, Hera, Iren, Italgas.

Certificata anche Poste Italiane, che proprio mercoledì ha presentato un corso per i dipendenti realizzato con la Sioi incentrato sui diritti umani, mentre tra le Tlc oltre a Open Fiber figurano nell’elenco Top Employer anche Vodafone Italia, Rai Way, Wind Tre e Huawei Italia. Nell’automotive certificazione confermata a Ferrari, Ducati e Lamborghini, nell’industria spicca Ima e nell’alimentare Esselunga e Carrefour Italia.

Per visualizzare l’elenco completo delle aziende certificate è sufficiente consultare la lista presente sul sito del Top Employers Institute.