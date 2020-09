Tip: nasce Itaca Equity per le imprese a caccia di capitale

La nuova società, in collaborazione con i soci Iasi, Catapano e Lucchini, è rivolta alle aziende che devono affrontare fasi di difficoltà aiutandole a risolvere problemi di sottocapitalizzazione

Tamburi Investment Partners (Tip) battezza Itaca Equity per le imprese in turnaroud. Nel nuovo progetto lo affiancano Sergio Iasi ed Angelo Catapano con i quali si consolidano storici rapporti di reciproca stima, a loro si è unito Massimo Lucchini: i tre partner insieme controllano il 60% della nuova società che sarà costituita a breve mentre Tip deterrà il 40%.

L’idea da cui parte la nuova iniziativa è spiegata nel comunicato con il quale è stata annunciata l’operazione: “L’obiettivo è creare un unicum, nel mercato italiano, per il mix di competenze, potenzialità ed esperienze nel campo dell’advisory, del restructuring e dell’investimento in equity, per proporre al sistema bancario, agli studi legali, al mondo dei professionisti e alle società target, un interlocutore integrato, complementare alle rispettive attività ed inoltre focalizzato, flessibile, semplice e quanto più possibile rapido negli interventi. In grado quindi di interagire in modo efficace con tutte le aziende che volessero valutare opportunità di collaborazione e/o di compartecipazione, sia in minoranza sia di controllo”.

Il punto di partenza, osservano i promotori, sta nel fatto che una grande criticità del sistema industriale risiede nella sottocapitalizzazione delle imprese italiane. Da qui la decisione di estendere il raggio d’azione alle società con buon potenziale, ma con difficoltà finanziarie o che necessitino di un riorientamento strategico e/o organizzativo.

Itaca Equity sarà costituita a giorni e darà poi vita ad una holding – Itaca Equity Holding – a cui saranno invitati a partecipare i family office interessati e nella quale TIP investirà anche direttamente. In funzione delle adesioni che perverranno, TIP ha previsto di dedicare al progetto Itaca tra i 50 e i 100 milioni.