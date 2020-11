Tip: in 9 mesi utile netto proforma di 21 milioni

Al 30 settembre, il patrimonio netto consolidato di Tip era pari a 945 milioni di euro, in crescita rispetto agli 835 milioni del 31 dicembre 2019 – Calano i ricavi legati alle attività di advisory

Tamburi Investment Partners (Tip) manda in archivio i primi nove mesi del 2020 con un utile proforma di oltre 21,2 milioni di euro. Il risultato netto redatto secondo i principi Ifrs9 – senza considerare quindi plusvalenze per 58,8 milioni e svalutazioni per 28,7 milioni – è negativo invece per 8,7 milioni. Il dato si confronta con il risultato netto positivo per 24,3 milioni di euro registrato nello stesso periodo del 2019.

“Il risultato proforma di Tip nei nove mesi – precisa la nota della società – beneficia tra l’altro dei proventi registrati nel periodo luglio-settembre in relazione all’acquisizione di una partecipazione di collegamento in ITH e in relazione all’assegnazione di azioni Amplifon ai soci di Asset Italia che hanno partecipato all’investimento in Ampliter”.

Tip sottolinea poi che “il risultato pro forma comprende anche svalutazioni di partecipazioni, principalmente riferite alla quota in Hugo Boss, giunta a livelli di quotazione sempre più bassi e sempre meno spiegabili razionalmente”.

Al 30 settembre, il patrimonio netto consolidato di Tip era pari a 945 milioni di euro, al netto della distribuzione di dividendi per 14,3 milioni, del riacquisto di azioni proprie per 33 milioni e dell’esercizio di warrant per 67 milioni. Il 31 dicembre del 2019, il patrimonio netto di Tamburi Investment Partners era di 835 milioni.

Sempre nei primi nove mesi, i ricavi legati alle attività di advisory sono stati di circa 3,8 milioni di euro, contro i circa 6,1 milioni registrati nel periodo gennaio-settembre del 2019. “I costi operativi hanno avuto nel periodo un andamento in linea con quello dell’analogo periodo del 2019 – scrive ancora la società – mentre gli oneri per gli amministratori esecutivi sono diminuiti in modo sostanziale in quanto correlati alle performance pro forma della società”.

Secondo Tip, i risultati del terzo trimestre “indicano segnali di ripresa che confermano le solide basi strategiche, operative e finanziarie con cui tali partecipate stanno affrontando la situazione”.