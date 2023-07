Tim si fa broker: in vendita nei negozi della rete anche polizze assicurative per casa, salute, animali

Tim amplia l’offerta ai clienti: ora disponibili polizze assicurative direttamente nei propri negozi

A partire da oggi, gli oltre 200 punti vendita Tim Retail e Kena offrono la possibilità di attivare le soluzioni assicurative di Tim MyBroker, già presenti sul sito timmybroker.it. Questo servizio è al momento disponibile in alcuni negozi di Roma, Milano, Genova e Napoli, ma verrà esteso progressivamente in tutto il territorio nazionale per rendere l’esperienza di acquisto più accessibile e comoda. Inoltre, presto il servizio sarà disponibile anche presso i punti vendita Kena.

Varietà di polizze: dagli animali domestici alla casa

La rete Tim è capillare e questo consentirà ai clienti di scegliere il negozio più vicino alla loro residenza . Ma quali sono i prodotti assicurativi che potranno acquistare? Sono quelli sviluppati da Tim MyBroker per soddisfare le diverse esigenze della clientela Tim.

TIM myHealth garantisce assistenza medica all’assicurato e alla sua famiglia. Tim myPet, invece, è una polizza dedicata agli animali domestici. A breve saranno disponibili ulteriori prodotti assicurativi focalizzati sulla protezione della casa, dei dispositivi e una polizza che offre un indennizzo per coprire le bollette mensili dell’assicurato (telefonia, gas, luce, pay tv) in caso di infortunio o malattia, oltre a una polizza dedicata agli amanti dello sci.

Un servizio più accessibile

I clienti che acquistano le polizze, sia nei negozi fisici che sul sito timmybroker.it, potranno gestirle in modo flessibile e autonomo attraverso l’area clienti dedicata.

L’iniziativa di Tim viene presentata come un ulteriore passo per offrire ai propri clienti una gamma completa di servizi, ampliando l’offerta oltre alla telefonia e alla connettività. La possibilità di acquistare polizze assicurative direttamente nei negozi, in combinazione con il canale online di Tim MyBroker, permetterà ai clienti di scegliere tra una varietà di prodotti assicurativi pensati per soddisfare le loro esigenze personali e familiari.